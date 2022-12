Quem é André de Paula, novo ministro da Pesca anunciado por Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que o deputado federal André de Paula (PSD-PE) será o futuro ministro da Pesca, pasta que será recriada pelo governo petista. O parlamentar faz parte da cota do PSD para garantir apoio do partido a Lula no Congresso. Além da Pesca, a sigla ficará com Agricultura e Minas e Energia.

Pernambucano, o novo ministro foi eleito para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1998, mas se licenciou do cargo para assumir a secretaria Estadual de Produção Rural e Reforma Agrária de Pernambuco durante o governo de Jarbas Vasconcelos. Durante sua vida pública, o deputado, que é formado em Direito, também presidiu a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara.

Em 2016, o deputado votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Neste ano, André de Paula perdeu a queda de braço com Teresa Leitão (PT) para ser candidato ao Senado na chapa do PT em Pernambuco, que apoiou Danilo Cabral (PSB )ao governo, e foi candidato ao cargo na chapa de Marília Arraes (SD). André, no entanto, acabou perdendo a eleição para o Senado para Teresa.

Além de André de Paula na Pesca, o PSD conseguiu emplacar os senadores Carlos Fávaro (MT) na Agicultura e Alexandre Silveira (MG) no ministério de Minas e Energia.

