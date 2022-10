Que horas começa o debate para governador de SP na Band hoje, 10/10

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad vão participar nesta segunda-feira, 10, do primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo.

Os candidatos vão se encontrar no estúdio da TV Bandeirantes para o evento organizado em parceria com um pool de veículos de comunicação.

O resultado do primeiro turno foi favorável a Tarcísio, que venceu com 42,32% dos votos, ante 35,7% de Haddad. Desde então, o ex-ministro - que é a aposta do presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo - se manteve à frente nas pesquisas de intenção de voto. O resultado surpreendeu, já que o petista vinha aparecendo na liderança em todos os levantamentos regionais.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, 7, Tarcísio apareceu com 50% das intenções de voto, enquanto Haddad teve 40%. Brancos, nulos e indecisos somaram 10%.

Que horas será o debate para governador de SP na Band?

O debate para governo de SP na Band está marcado para às 22h e será mediado por Rodolfo Schneider.

Como assistir o debate para governador de SP na Band?

É possível assistir o debate no canal aberto da TV Bandeirantes e na BandNews TV. Na internet, é possível acompanhar o encontro dos candidatos no site da Band, no aplicativo BandPlay e no canal Band Jornalismo do YouTube. As radios Bandeirantes e BandNews FM também irá transmitir o evento.

Quais são as regras do debate da Band?

Os candidatos estarão em embate direto durante 60 minutos

Cada candidato terá 30 minutos e poderá usar o tempo da forma que preferir

Os candidatos deverão controlar o tempo disponível para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas

Os candidatos estarão livres para fazerem as perguntas que desejarem

Perguntas de jornalistas também farão perguntas para os candidatos

