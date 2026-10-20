Quais são os estados mais seguros do Brasil? Veja ranking

RESUMO ＋ Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul lideram o ranking dos estados mais seguros do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. O levantamento considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes: Santa Catarina tem o menor índice, de 7,7, seguida por São Paulo (10,4) e Rio Grande do Sul (11,5). No país, foram registradas 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, queda de 8,2% em relação ao ano anterior. O ranking mede a violência letal, mas não abrange todas as modalidades de crime.

Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul lideram o ranking dos estados mais seguros do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes As informações utilizadas vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A divulgação do ranking ocorre em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.

A taxa nacional foi de 19,1 mortes por 100 mil habitantes. Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Piauí, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul todos tiveram taxas abaixo da média nacional.

Ranking dos estados mais seguros do Brasil

A tabela considera os 26 estados e o Distrito Federal, classificados da menor para a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto menor o indicador, melhor a posição no ranking.

Santa Catarina ocupa o primeiro lugar, com taxa de 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo aparece em segundo, com 10,4, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 11,5.

O Distrito Federal está na quarta posição, com 12,4, enquanto Minas Gerais fecha as cinco primeiras colocações, com 16,3 assassinatos por 100 mil habitantes.

Os resultados oferecem um retrato da violência letal em 2025, mas não permitem atribuir as diferenças entre os estados a uma política pública específica sem investigações adicionais.

Posição Estado Assassinatos por 100 mil habitantes 1º Santa Catarina 7,7 2º São Paulo 10,4 3º Rio Grande do Sul 11,5 4º Distrito Federal 12,4 5º Minas Gerais 16,3 6º Piauí 16,7 7º Paraná 17,0 8º Goiás 17,3 9º Mato Grosso do Sul 18,9 10º Tocantins 19,8 11º Acre 21,3 12º Amazonas 21,5 13º Sergipe 22,7 14º Mato Grosso 23,6 15º Paraíba 24,6 16º Espírito Santo 25,2 17º Rio de Janeiro 26,5 18º Pará 27,8 19º Rio Grande do Norte 29,1 20º Rondônia 30,8 21º Maranhão 30,8 22º Roraima 35,2 23º Pernambuco 36,3 24º Alagoas 38,6 25º Bahia 39,5 26º Ceará 43,7 27º Amapá 44,7

Como interpretar o ranking

A taxa por 100 mil habitantes permite comparar territórios com populações diferentes. Apesar disso, o número não corresponde à quantidade absoluta de mortes e, isoladamente, não descreve todas as condições de segurança de um estado.

O indicador também não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Portanto, uma posição favorável no ranking não significa necessariamente menor incidência de todas as modalidades criminosas.

Além disso, o levantamento utiliza registros de mortalidade do Ministério da Saúde, com critérios próprios de classificação e correção estatística.

Os resultados não devem ser considerados automaticamente idênticos aos números de homicídios divulgados pelas secretarias estaduais de Segurança Pública.

Perguntas frequentes

Quais são os estados mais seguros do Brasil? ＋ Santa Catarina ocupa o primeiro lugar, com 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo aparece em segundo, com 10,4, e o Rio Grande do Sul fica em terceiro, com 11,5, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026.

Qual é o estado mais seguro do Brasil? ＋ Santa Catarina é o estado mais bem colocado no ranking, com taxa de 7,7 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.

Qual é o estado mais violento do Brasil segundo o ranking? ＋ O Amapá aparece na última posição, com taxa de 44,7 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025, seguido pelo Ceará, com 43,7, e pela Bahia, com 39,5.

Como é calculado o ranking dos estados mais seguros? ＋ O levantamento da MySide utiliza dados de 2025 e classifica os estados e o Distrito Federal pela taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações têm como fontes o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. Quanto menor a taxa, melhor a posição.

Quantas mortes violentas foram registradas no Brasil em 2025? ＋ O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número da série histórica iniciada em 2012, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa nacional foi de 19,1 mortes por 100 mil habitantes.

O ranking considera roubos e furtos? ＋ Não. O indicador utilizado é a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Ele não mede crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Por isso, uma posição favorável no ranking não significa necessariamente menor incidência de todas as modalidades criminosas.