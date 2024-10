Provão Paulista 2024 começa nesta quarta em São Paulo; veja como vai funcionar

Começa nesta quarta-feira, 30, a aplicação do Provão Paulista Seriado 2024 para 378 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio. As provas começam às 8h em todo o estado de São Paulo e portões fecham às 7h45. Trata-se do primeiro dia de aplicação da prova que garante mais de 15 mil vagas em universidades e faculdades paulistas.

Mais de 15 mil vagas estão em disputa, sendo 1.500 para a Universidade de São Paulo (USP), 934 para a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 para a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Alunos de outros estados e de escolas federais de ensino médio também podem realizar as provas em escolas localizadas em cinco polos de aplicação: São Paulo (capital), Campinas, Ribeirão Preto, Itapetininga e Araçatuba; veja aqui.

No primeiro dia, os estudantes responderão a questões de língua portuguesa, língua inglesa, física, química e biologia. No total, são 48 questões além da redação. A prova acontece até as 13h.

O segundo dia de aplicação acontece na quinta-feira, 31, no mesmo horário, mas com a prova se estendendo apenas até as 12h. Na ocasião, os candidatos responderam a 18 questões de matemática e outras 24 perguntas, distribuídas entre as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia.

Os itens do Provão foram elaborados conforme o Currículo Paulista e buscam avaliar as diferentes habilidades que os estudantes desenvolveram ao longo de todo o Ensino Médio, segundo informações da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

O resultado do Provão Paulista e a primeira chamada para os futuros universitários estão previstos para o dia 20 de janeiro de 2025.