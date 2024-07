Onda de frio segue no Sul, e Inmet alerta para baixa umidade em nove estados; veja previsão

A passagem de um anticiclone, que proporciona uma massa de ar frio polar, segue causando uma onda de frio no Sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno deve permanecer até sábado. Além disso, na região Nordeste, há previsão de ventanias e chuvas. Para a região Sudeste, chuvas fracas podem ocorrer em São Paulo e Rio de Janeiro. O instituto também emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para nove estados do país.

No Rio Grande do Sul, o instituto emitiu um aviso de "Perigo" para toda a região centro-sul do estado para uma onda de frio. O alerta destaca que as temperaturas podem estar 5ºC abaixo da média por um período de três a cinco dias.

"Essa onda de frio começou na quarta-feira e vai até sábado. O Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, é atingido e é por conta desse anticiclone que vai atuar e proporcionar essa massa de ar frio, de origem polar, e vai derrubar as temperaturas", explica Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

No norte do estado gaúcho e na porção centro-sul de Santa Catarina, há um alerta de "Perigo Potencial" de onda de frio. As áreas podem ter temperaturas 5ºC abaixo da média por período de dois a três dias. O instituto também alerta que o fenômeno pode gerar leve risco à saúde.

"Há uma segunda onda que também já está pegando o norte do RS e sul e centro sul de Santa Catarina. Esse alerta começou na quarta-feira e vai até sexta-feira e tem como característica temperaturas acima de 5ºC em um período de dois a três dias. O outro [alerta de onda de frio para a região Sul] ele já é acima de três dias com essas temperaturas abaixo de 5ºC em relação a climatologia por conta dessa massa de ar polar", explica Ramos.

Além da onda do frio, a região Sul também pode ser atingida por chuvas intensas. Segundo um alerta de "Perigo Potencial" podem ocorrer chuvas em todo estado de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, inclusive na capital Curitiba. A previsão é de chuvas até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet também alertou para baixa umidade em nove estados na área central do país e o Distrito Federal. O aviso de "Perigo Potencial" abrange quase todo o território de Goiás e Tocantins, bem como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Segundo o alerta, que vai até às 19h de hoje, a umidade relativa do ar nas localidades pode variar entre 30% e 20% e há baixo risco de incêndios florestais.

No Sudeste, o Rio tem previsão de céu nublado ao longo de toda a sexta. Durante a tarde e a noite, podem ocorrer chuvas isoladas e as temperaturas ficam entre 19ºC e 32ºC. Em São Paulo, o dia também será de tempo nublado, com chuva isolada em todo o período. As temperaturas variam entre 14ºC e 20ºC, e apresentam queda em relação ao dia anterior. Já em Belo Horizonte, não há previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 15ºC e 27ºC.

Além dos estados do Nordeste que podem ser afetados pela baixa umidade, o instituto também alertou para dois fenômenos distintos na região: acumulado de chuvas e ventanias. Os dois são para "Perigo Potencial". Segundo o Inmet, os ventos devem variar entre 40km/h e 60km/h em áreas da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Com isso, há baixo risco de queda de galhos de árvores.

Além disso, na mata e no agreste da Paraíba e de Pernambuco, além da área metropolitana de Recife, as chuvas podem ser de até 50mm/dia. O aviso de "Perigo Potencial" vai até às 10h desta sexta e informa que há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco. O Inmet também recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e observe alteração nas encostas.

Já no Norte, o instituto emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas nas áreas do baixo, sudoeste e norte do Amazonas, norte e sul de Roraima, e norte e sul do Amapá. Segundo o aviso, podem ocorrer chuvas de até 50mm/dia e ventos intensos (40-60km/h) até às 10h desta sexta-feira. Com isso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.