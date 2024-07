Previsão do tempo: Alerta para geadas e onda de frio no RS, e chuvas atingem SP e RJ

A região Sul do Brasil está sob efeito de uma onda de frio, que pode provocar geadas, principalmente no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 9, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A entidade emitiu dois alertas de "Perigo" para onda de frio e geadas no estado gaúcho, além de um aviso de "Perigo Potencial" para onda de frio em Santa Catarina. No Sudeste, chuvas isoladas podem atingir o Rio e São Paulo. Além disso, todo o estado do Paraná, a porção norte de Santa Catarina, o litoral sul de São Paulo, grande parte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia também podem ter declínio nas temperaturas.

A onda de frio chegou e ficou no RS

O Inmet emitiu um alerta de "Perigo" para a chegada de uma onda de frio para quase todo o Rio Grande do Sul no último sábado. O aviso vai até esta quarta-feira. Além disso, também há um aviso de "Perigo" para geadas na região centro-sul do estado gaúcho. Na área norte do RS e em parte de Santa Catarina, o Inmet também alertou para "Perigo Potencial" de onda de frio. Segundo o aviso, que vai até às 8h desta terça, as temperaturas ficam 5ºC abaixo da média por período de dois ou três dias.

Na faixa central do Paraná, litoral norte catarinense e o litoral sul de São Paulo, há um alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas. De acordo com o aviso, as chuvas devem ser de até 50mm/dia e ventos intensos (40-60km/h). Com isso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso de "Perigo Potencial" para declínio de temperaturas em todo o estado do Paraná, a porção norte de Santa Catarina, o litoral sul de São Paulo, grande parte do Mato Grosso do Sul e Rondônia foi mantido pelo instituto até às 10h desta terça-feira. O aviso pode causar um declínio de temperatura entre 3°C e 5°C. Segundo o Inmet, pode gerar leve risco à saúde.

Temperaturas baixam também no Sudeste

Segundo o Alerta Rio, a previsão para a cidade do Rio é de céu predominante nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a noite de terça-feira. Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas ficam estáveis, entre 16°C e 28ºC. Já na capital paulista, as temperaturas apresentam declínio e devem ficar entre 11ºC e 19ºC. Ao longo do dia, o tempo deve ser de muitas nuvens com chuva isolada.

Fortes chuvas no Nordeste e Norte

Para a região Nordeste, o instituto emitiu alerta de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas no leste de Sergipe e de Alagoas e para a mata de Pernambuco. O aviso vai até às 10h de hoje.

No Norte, também há um aviso de "Perigo Potencial" para chuvas intensas no norte e sul de Roraima, e norte do Amazonas. O alerta prevê chuvas de até 50mm/dia e ventos intensos (40-60km/h). Também há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.