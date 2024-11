Presidente turco viaja ao Brasil com intenção de defender a Palestina no G20

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, embarcou neste domingo (17) para o Rio de Janeiro, onde participará da XIX Cúpula de Líderes do G20. O líder turco pretende destacar os ataques de Israel a Gaza e ao Líbano, além de defender o reconhecimento do Estado da Palestina perante a comunidade internacional.

De acordo com a televisão pública "TRT", Erdogan utilizará a plataforma do G20 para enfatizar a importância da questão palestina e chamar a atenção para a escalada de violência na região.

Reuniões bilaterais e temas do G20

Segundo o canal "NTV", a agenda de Erdogan no Rio inclui uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em junho, Lula garantiu seu apoio à aspiração da Turquia de aderir ao grupo de economias emergentes Brics.

O líder turco também participará de uma reunião da MIKTA, plataforma que reúne México, Indonésia, Turquia, Coreia do Sul e Austrália para promover a cooperação internacional.

A cúpula, presidida pelo Brasil, reunirá líderes das maiores economias do planeta na segunda (18) e terça-feira (19). Este ano, os debates se concentrarão em temas como transição energética, segurança alimentar e transformação digital.

Apoio à Palestina

A presença de Erdogan no evento reflete a postura da Turquia em relação ao conflito no Oriente Médio. O presidente turco pretende defender o reconhecimento oficial do Estado da Palestina e abordar a situação humanitária em Gaza e no Líbano, agravada pelos recentes bombardeios israelenses.