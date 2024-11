Hospedado em Copacabana, príncipe saudita preza por descrição e evita contatos; saiba quem é

O príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita e embaixador deste país na Alemanha desde 2019, evita contatos desde que deu entrada no hotel Emiliano, em Copacabana, Zona Sul do Rio, onde está hospedado por conta de sua participação no G20 no Brasil.

Acompanhado de uma legião de seguranças, ele está acomodado na maior suíte do local que fica na Avenida Atlântica.

Ao que consta, Al Saud não quer contato com ninguém e preza por um estilo mais reservado. Ele deve ficar no hotel até a próxima quarta-feira. Mohammed Bin Salman, primeiro-ministro da Arábia Saudita e também pertencente a Casa de Saud — nome dado ao poder real no país — não está longe do diplomata. O chefe do governo árabe, que não tem parentesco com o embaixador, está no Copacabana Palace, onde já ofereceu um jantar para autoridades locais.

Quem é Faisal bin Farhan Al Saud?

Conhecido como Príncipe Faisal, ele tem 50 anos e nasceu em Frankfurt, na Alemanha, onde passou parte de sua infância e adolescência. Ele já atuou como consultor na Embaixada da Arábia Saudita nos EUA de 2017 a 2019.

Faisal também atuou no setor privado, especialmente no mercado de armas, tendo sido diretor da Saudi Arabian Military Industries (SAMI). E foi conselheiro da Corte Real do Rei Salman da Arábia Saudita, além de ter sido nomeado Conselheiro Sênior do Embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos em Washington.

A família real saudita, a Casa de Saud, tem cerca de 15 mil membros. Esima-se que o patrimônio líquido da família seja de US$ 1,4 trilhão.