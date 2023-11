Prefeitura de SP libera rodízio para veículos de feirantes; veja como solicitar

A prefeitura da cidade de São Paulo anunciou nesta segunda-feira, 13, que feirantes do município serão liberados do rodízio obrigatório de veículos operante na capital. A medida visa facilitar o abastecimento de alimentos na cidade, assim como o trabalho de quem faz a comida chegar ao prato do paulistano.

A CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) fica localizada na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Com a mudança, os feirantes poderão acessar o entrepostos em qualquer dia da semana nos horários de rodízio. A categoria vai se juntar a outras que também são isentas da regra.

Criado em 1997, a regulamentação municipal do rodízio funciona em duas zonas distintas da cidade, que são conhecidas como Zona de Máxima Restrição à Circulação (ZMRC) e Zona de Restrição ao Trânsito de Caminhões (ZRTC). O dia de rodízio de cada veículo é definido pelo último dígito numérico da placa do carro. O rodízio é aplicado de segunda-feira a sexta-feira, excluindo os feriados, das 7h às 10h, e das 17h às 20h.

Como pedir a liberação de rodízio para veículos de feirantes

O feirante que tiver interesse terá que realizar um pré-cadastro na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), por meio de sua Secretaria Executiva de Segurança Alimentar, Nutricional e de Abastecimento (Sesana). Para obter a liberação, o feirante precisa preencher um formulário com seus dados (nome, endereço, RG, CPF); os dados do veículo (placa, modelo, UF, Renavam) e o número de matrícula na feira. Após a validação das informações junto a Divisão de Feiras Livres, o pedido será enviado para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que fará a liberação do veículo.

Quem está isento do rodízio?

Algumas categorias de veículos estão isentas do rodízio em São Paulo. São elas: