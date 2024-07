PP oficializa candidatura de Marcelo Queiroz à prefeitura do Rio

O PP oficializou nesta quarta-feira, em convenção, a candidatura do deputado federal Marcelo Queiroz à prefeitura do Rio. A vice será a vereadora Teresa Bergher (PSDB), cuja sigla venceu uma queda de braço interna na federação partidária contra o Cidadania, que preferia apoiar a reeleição de Eduardo Paes (PSD).

Queiroz aparece com 2% na última pesquisa Quaest, divulgada na semana passada. A candidatura foi construída em alinhamento com quadros do PL, que tem como postulante o também deputado federal Alexandre Ramagem.

O PL entende que é importante haver mais candidaturas no primeiro turno para tentar prejudicar uma eventual vitória de Paes sem necessidade de segundo turno.

"Ao lado da Teresa Bergher, seremos o caminho do bom senso e do foco no Rio. Sem extremismos e sem pegar carona em polarizações nacionais. Faremos uma campanha simples, direta e verdadeira", afirma o candidato. "Pretendo utilizar tudo que aprendi desde o movimento estudantil, como secretário municipal de Administração e Meio Ambiente da prefeitura, secretário de estado, vereador, deputado estadual e federal para criar uma nova perspectiva para o nosso Rio de Janeiro, com muito pragmatismo."

Hoje no primeiro mandato na Câmara, Queiroz tem 39 anos e foi deputado estadual e vereador no Rio. No Executivo, comandou secretarias nas gestões Paes e Marcelo Crivella (Republicanos) na esfera municipal, além da pasta de Agricultura sob Wilson Witzel (PSC) e Cláudio Castro (PL) no estado. O parlamentar e o atual governador mantêm boa relação.

Outros candidatos

Os demais concorrentes à prefeitura também têm oficializado as candidaturas. O primeiro foi Paes, no dia 20 de julho, seguido por Ramagem, dois dias depois. Amanhã é a vez de Tarcísio Motta (PSOL); na sexta, de Rodrigo Amorim (União). Fora desse bloco dos cinco considerados os principais da disputa, o Novo também anunciou Carol Sponza.