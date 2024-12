O Palácio do Planalto confirmou que o governo empenhou R$ 1,775 bilhão em emendas de comissão (RP 8) até o dia 23 de dezembro. A decisão está alinhada à determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). O montante faz parte dos R$ 4,234 bilhões solicitados por líderes partidários em um ofício encaminhado ao Executivo.

A Secretaria de Relações Institucionais, liderada pelo ministro Alexandre Padilha, detalhou que o valor empenhado foi distribuído entre seis ministérios:

Turismo: R$ 441 milhões;

R$ 441 milhões; Cidades: R$ 335,1 milhões;

R$ 335,1 milhões; Saúde: R$ 330,2 milhões;

R$ 330,2 milhões; Esportes: R$ 307,9 milhões;

R$ 307,9 milhões; Integração: R$ 278,2 milhões;

R$ 278,2 milhões; Agricultura: R$ 83,2 milhões.

Impasse entre STF e Câmara

Desde agosto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Câmara dos Deputados enfrentam um embate em torno das emendas parlamentares. O conflito se intensificou em 23 de dezembro, quando o ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas que deveriam ser executadas até o final do ano.

Dino argumentou que as indicações para o uso das emendas não respeitaram critérios de transparência e rastreabilidade previamente acordados entre o STF, o Congresso e o Executivo. Essa decisão é um desdobramento de uma determinação anterior, em agosto, que bloqueou a execução desses recursos. Apenas no mês passado, após a aprovação de novas regras de transparência pelo Congresso, Dino liberou a execução parcial do orçamento.