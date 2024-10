O vice prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera a disputa pela prefeitura da capital paranaense com 51,4% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 21.

A jornalista Cristiana Graeml (PMB) aparece com 43%. Os eleitores que afirmam votar branco ou nulo somam 4,8%, e 0,5% dizem que não sabem ou não quiseram responder.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado no dia 16 de outubro, Pimental oscilou positivamente 2,4 pontos percentuais, enquanto Graeml teve uma variação negativa de dois pontos percentuais.

No recorte demográfico, Graeml lidera entre os homens, evangélicos e pessoas com renda entre R$ 2 mil e R$ 5 mil reais. Pimentel tem vantagem entre as mulheres, católicos e pessoas de baixa renda.

A pesquisa foi registrada no TSE como PR-00791/2024 e realizou 1.199 entrevistas entre os dias 14 e 19 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa para prefeito de Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD): 51,4%

Cristina Graeml (PMB): 43%

Não sei: 0,9%

Voto branco/nulo: 4,8%

Pesquisa de votos válidos de Curitiba