PF diz que Anderson Torres foi encaminhado para custódia

A Polícia Federal confirmou, em nota, que cumpriu neste sábado (14) o mandado de prisão preventiva contra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e confirmado pela Corte.

Segundo a PF, Torres foi preso ao desembarcar no aeroporto de Brasília e foi encaminhado à custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. Não informou, contudo, onde Torres, que é policial federal, está custodiado. "As investigações seguem em sigilo", disse a nota.

Na decisão de prisão, Moraes considerou que houve conivência de Torres com os atos antidemocráticos do último domingo (8) em Brasília, como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O ex-ministro de Jair Bolsonaro estava na Flórida (EUA) em férias com a família no momento dos ataques contra a sede dos Três Poderes da República. Bolsonaro também está no estado americano.