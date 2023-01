Ex-minsitro de Bolsonaro, Anderson Torres é preso pela Polícia Federal ao chegar no Brasil

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres foi preso pela Polícia Federal na manhã deste sábado, 14, ao desembarcar em Brasília.

Anderson Torres teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na segunda-feira, 9, em meio a suspeitas de que tenha facilitado o ataque de apoiadores do Bolsonaro às sedes dos Três Poderes no fim de semana passado.

Em sua decisão, que foi referendada pela maioria dos ministros do supremo em julgamento virtual, Moraes disse ver "fortes indícios" de que ele foi "conivente" com os atos golpistas na capital federal. Além da prisão, o ministro também determinou busca e apreensão de documentos na casa de Torres, que foi cumprida na quinta-feira, 12.

Torres chegou a ser exonerado da pasta pelo governador Ibaneis Rocha ainda durante as manifestações gospistas do último domingo. Antes de se juntar ao governo do Distrito Federal, Anderson Torres foi ministro da Justiça, do ex-presidente Jair Bolsonaro.