Concurso Caixa: gabarito é divulgado nesta segunda-feira; veja como consultar

A Caixa Econômica Federal divulga nesta segunda-feira, 27, o gabarito das provas do concurso para as vagas no banco estatal. A avaliação foi aplicada neste domingo, 26, em todos os estados do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, devido às chuvas e às enchentes que atingiram a região. No total, serão oferecidas 4.050 vagas no país.

De acordo com a Caixa, a maior parte das posições é destinada a candidatos com ensino médio, e o concurso inclui cotas para deficientes (6%) e negros (20%).

A primeira etapa da avaliação consistiu em uma prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, e a segunda em uma redação para vagas de nível médio e uma prova dissertativa para oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, foi realizada uma prova de títulos.

Como consultar o gabarito do Concurso Caixa?

Para acessar o gabarito da prova do Concurso Caixa, o candidato precisa fazer login na área do candidato no site da Cesgranrio utilizando o CPF e a senha.

Quem desejar entrar com recurso acerca de alguma questão pode fazê-lo apenas entre esta segunda-feira e terça-feira. A solicitação deve ser feita por meio do site da banca organizadora.

Quais são as vagas para ensino médio?

Técnico bancário : 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de 6 horas diárias (30 horas semanais).

: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de 6 horas diárias (30 horas semanais). Técnico bancário - Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de 6 horas diárias (30 horas semanais).

Quais são as vagas para ensino superior?

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de 6 horas diárias (30 horas semanais).

28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de 6 horas diárias (30 horas semanais). Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Veja os benefícios para os aprovados no Concurso Caixa