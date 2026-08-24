Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa BTG/Nexus: Lula abre 6 pontos sobre Flávio Bolsonaro em cenário com Pablo Marçal

No principal cenário, sem Marçal, presidente tem 41% das intenções de voto, contra 37% do senador do PL; empresário registra 4% quando incluído na disputa

Lula e Flávio: disputa fica mais aberta para o petista com Pablo Marçal na simulação (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Lula e Flávio: disputa fica mais aberta para o petista com Pablo Marçal na simulação (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 06h44.

Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 06h48.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 41% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro registra 37% em um cenário estimulado de primeiro turno da eleição presidencial, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 24.

A diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro é de 4 pontos percentuais no principal cenário testado pelo levantamento.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos, com 3%, e Romeu Zema, também com 3%. O escritor Augusto Cury tem 2%, enquanto Samara registra 1%.

Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, Edmilson Costa, Wilson Grassi e Clariana Barão aparecem com 0%. Outros nomes somam 3%. Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato são 5%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

Na comparação com a rodada anterior da BTG/Nexus, divulgada em 17 de agosto, Lula permaneceu com 41% das intenções de voto no primeiro cenário, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 36% para 37%. Com isso, a distância entre os dois passou de 5 para 4 pontos percentuais.

Caiado manteve 5%, enquanto Renan Santos passou de 4% para 3% e Zema, de 4% para 3%. Como as variações entre as duas rodadas estão dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, os números representam oscilações e não permitem afirmar avanço ou recuo dos candidatos.

Na série iniciada em março, Lula variou entre 40% e 42%, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou entre 33% e 38%.

Com Pablo Marçal, Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 34%

A BTG/Nexus também testou um segundo cenário de primeiro turno, desta vez com Pablo Marçal entre os nomes apresentados aos entrevistados. Lula registra 40%, e Flávio Bolsonaro, 34%. Nesse caso, a diferença entre os dois chega a 6 pontos percentuais.

Caiado mantém 5%, enquanto Marçal aparece com 4%. Renan Santos tem 3%; Zema e Augusto Cury, 2% cada; e Samara, Rui Costa Pimenta e Clariana Barão registram 1% cada. Hertz Dias, Edmilson Costa e Wilson Grassi aparecem com 0%.

Brancos, nulos e nenhum somam 4%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

A inclusão de Pablo Marçal coincide com Flávio Bolsonaro passando de 37% no cenário 1 para 34% no cenário 2, enquanto Lula passa de 41% para 40%. Como se trata de cenários diferentes dentro da mesma rodada, os números mostram o efeito da composição das alternativas apresentadas ao eleitor, e não uma evolução temporal das intenções de voto.

Marçal aparece na pesquisa, apesar de estar inelegível até 2032 por decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo. O empresário registrou sua candidatura à Presidência pelo PRTB após obter uma decisão judicial que reconheceu sua filiação ao partido. A regularidade dessa filiação também é questionada pelo Ministério Público Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impôs restrições à candidatura enquanto analisa o pedido de registro. Por decisão unânime, a Corte proibiu Marçal de acessar recursos dos fundos Eleitoral e Partidário, participar de debates, usar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e praticar outros atos de propaganda eleitoral.

As restrições são provisórias e permanecem em vigor até que o TSE julgue o mérito do registro da candidatura de Marçal.

O tribunal ressaltou que a decisão não antecipa o resultado do julgamento definitivo. Segundo o calendário eleitoral, 14 de setembro é a data até a qual os pedidos de registro de candidatura, inclusive os impugnados e seus recursos nas instâncias ordinárias, devem estar julgados e com as decisões publicadas.

Lula tem 38% no voto espontâneo; Flávio Bolsonaro, 31%

Na pergunta espontânea, quando os entrevistadores não apresentam uma lista de candidatos, Lula aparece com 38% e Flávio Bolsonaro, com 31%. A distância entre os dois é de 7 pontos percentuais.

Renan Santos, Caiado e Zema registram 2% cada. Outros nomes somam 4%. Nenhum, branco ou nulo representam 6%, enquanto 15% não sabem ou não responderam.

O percentual de indecisos é, portanto, maior na pergunta espontânea do que nos cenários estimulados. Na modalidade estimulada, o entrevistador apresenta uma lista de possíveis candidatos ao entrevistado.

Oito em cada dez eleitores dizem ter voto definido

A pesquisa também mediu o grau de certeza dos entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro cenário. Entre esses eleitores, 80% afirmam que a decisão já está tomada e não deve mudar até outubro, enquanto 19% dizem que ainda podem mudar de voto. Outros 1% não sabem ou não responderam.

Os eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro apresentam os maiores níveis de decisão consolidada entre os candidatos exibidos no cruzamento. Entre os que escolhem Lula, 88% dizem que não pretendem mudar o voto, ante 12% que admitem mudança. No grupo de Flávio Bolsonaro, 86% afirmam estar decididos e 14% dizem que podem alterar a escolha.

A proporção de voto considerado definitivo cai entre os demais candidatos. Entre os eleitores de Renan Santos, 53% afirmam que a decisão não deve mudar, contra 47% que admitem mudança. Para Caiado, os percentuais são de 51% e 44%, respectivamente, além de 5% que não sabem ou não responderam.

Entre os eleitores de Zema, 43% dizem ter decisão definitiva e 57% admitem mudança. No caso de Augusto Cury, 30% afirmam estar decididos, contra 69% que podem mudar. Entre os eleitores de Samara, 29% consideram a escolha definitiva e 71% admitem alteração.

Lula lidera entre mulheres e Flávio Bolsonaro entre homens

Os recortes da pesquisa mostram diferenças na preferência eleitoral por sexo, renda, religião e região. Entre as mulheres, Lula registra 48%, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o quadro se inverte: Flávio tem 43%, e Lula, 34%.

A divisão também aparece por religião. Lula alcança 44% entre católicos, ante 36% de Flávio Bolsonaro. Entre evangélicos, Flávio registra 47%, contra 29% de Lula. O presidente chega a 54% entre os entrevistados sem religião, enquanto Flávio marca 20%.

A renda familiar também separa o desempenho dos dois primeiros colocados. Entre quem recebe até um salário mínimo, Lula tem 55%, e Flávio Bolsonaro, 26%. Na faixa de mais de cinco salários mínimos, Flávio registra 41%, ante 36% de Lula.

Regionalmente, Lula alcança seu maior percentual no Nordeste, com 54%, contra 27% de Flávio Bolsonaro. No Sul, Flávio marca 45%, e Lula, 33%. No Norte/Centro-Oeste, Flávio aparece com 40%, Lula com 31% e Caiado alcança 14%. No Sudeste, Lula tem 40%, e Flávio, 38%.

Os recortes mostram vantagem de Lula entre mulheres, eleitores de menor renda e no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro registra percentuais maiores entre homens, evangélicos e eleitores do Sul.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre 21 e 23 de agosto, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09028/2026. A amostra teve controle por sexo, idade, escolaridade, tipo de telefonia e DDD e usou como referência dados da Pnad Contínua e do TSE.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir