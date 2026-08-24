Paraná Pesquisas: Mauro Mendes lidera para o Senado do MT, seguido de Janaina Riva

Mauro Mendes lidera a disputa pelo Senado em Mato Grosso, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 24. Mendes aparece com 52,3% das intenções de voto, enquanto Janaina Riva ocupa a segunda posição, com 33,7%.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores em 56 municípios de Mato Grosso entre 21 e 23 de agosto de 2026. As entrevistas foram pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de aproximadamente 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais, com grau de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MT-02157/2026.

Como cada entrevistado podia citar até dois candidatos, a soma dos percentuais ultrapassa 100%. Mato Grosso elegerá dois representantes para o Senado nas eleições de outubro.

José Medeiros aparece na sequência, com 18,8% das intenções de voto. Pedro Taques registra 16,5%, enquanto Fávaro tem 14,6%.

Coronel Darwin alcança 4,7% da preferência do eleitorado. Professor Nelson Ferreira tem 4,1% e Galvan, 4%. Margareth Buzetti e Beny Godoy registram 1,8% e 1,1%, respectivamente.

Os votos em branco, nulos ou de eleitores que não escolheriam nenhum dos candidatos representam 6%. Outros 5,1% não souberam ou não responderam.

Cenário espontâneo para o Senado em Mato Grosso

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Mauro Mendes também lidera, com 15,8%. Janaina Riva aparece com 7,3%, seguida por José Medeiros, com 6,6%.

Fávaro registra 3,6%, enquanto Pedro Taques tem 1,9%. Galvan aparece com 0,9%. Coronel Darwin e Margareth Buzetti registram 0,3% cada, enquanto Professor Nelson Ferreira e Beny Godoy têm 0,1% cada. Outros nomes foram citados por 0,3% dos entrevistados.

A maior parte do eleitorado ainda não definiu os votos para o Senado. Ao todo, 62,4% não souberam ou não responderam. Outros 5% afirmaram que não escolheriam nenhum candidato ou votariam em branco ou nulo.