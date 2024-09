'Perigo': Inmet alerta para tempestades no Sul e baixa umidade no centro do país; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranjas, que indicam "perigo", para tempestades que vão afetar o Sul do país nesta sexta-feira. Além disso, um alerta de baixa umidade, de "perigo potencial", vai afetar 15 estados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país, além de São Paulo e Minas Gerais. Veja a previsão para essa sexta.

Veja os alertas do Inmet

O Inmet emitiu diversos alertas de tempestade no Sul do país para esta sexta. Só no Rio Grande do Sul, são três avisos de "perigo". Isso significa que, em diversas áreas dessa região, há previsão de chuva entre 50 e 100 mm por dia, ventos intensos e queda de granizo. Os alertas afetam também Paraná e Santa Catarina.

O instituto também alertou para umidade relativa do ar entre 30% e 20% em 14 estados: Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Também devem enfrentar chuvas nesta sexta as seguintes capitais: Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Macapá, Belém, Maceió, Aracaju, Salvador e Campo Grande. Mesmo com chuvas, as temperaturas devem se manter altas, com quase todas as capitais do país se mantendo acima dos 30ºC, e algumas chegando a 40ºC, como Palmas e Cuiabá.

No Rio de Janeiro, o dia será nublado, com máxima de 33ºC e mínima de 17ºC.

Segunda quinzena de setembro menos quente e com pancadas de chuva

Essa tendência pode ser explicada devido ao auge da estação seca no Brasil se dar em agosto e no começo do mês de setembro, segundo o MetSul. Por outro lado, na segunda metade deste mês, historicamente, a chuva começa lentamente a retornar para as áreas secas do Centro do Brasil, que vêm sofrendo com queimadas.

A empresa de meteorologia indica que deve chover nos próximos 15 dias em pontos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Entretanto, as precipitações em muitas áreas "devem ser mal distribuídas e em baixo volume". A maior concentração de precipitações, por sua vez, deve ocorrer na região Sul.

Altas temperaturas

O MetSul mostra que a segunda metade de setembro deve ser menos quente do que os primeiros dias do mês em algumas áreas, porém, o padrão de temperaturas muito acima do anormal para esta época do ano deve atingir o Centro-Oeste, Sudeste e norte da região Sul.

Assim como na primeira quinzena do mês, o Centro-Oeste do país vai registrar máximas acima de 40ºC. Um fenômeno semelhante é observado na região Sudeste do país.

"O Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo seguirão com o padrão de temperaturas muito altas e bastante acima da média no período, com um grande número de tardes apresentando máximas próximas ou acima dos 40ºC", prevê o MetSul.

Na cidade de São Paulo, por sua vez, embora seja previsto um "número maior de tardes com marcas agradáveis na comparação com a primeira metade do mês", também são previstos dias com calor forte a intenso até o fim do mês.

A empresa meteorológica considera haver uma "elevada probabilidade de que várias localidades do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil terminem o mês como o setembro mais quente já observado desde o começo das medições".