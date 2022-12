PEC da Transição está na pauta da Câmara, mas votação deve ficar para quarta

A PEC da Transição está na pauta do plenário da Câmara para discussão nesta terça-feira, 13, mas o texto só deve ser analisado pelos deputados a partir de quarta-feira, 14. Aprovado pelo Senado na semana passada, o projeto garante recursos fora do teto de gastos e prevê uma nova regra fiscal, por meio de lei complementar, a partir de 2024.

Diante do cenário político ainda indefinido, a votação pode terminar apenas na quinta-feira, 15. Os deputados reclamam da falta de avanços nas negociações por espaços na composição do novo governo e ressaltam, sobretudo, as incertezas sobre o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF).

No Senado, a PEC teve 64 votos favoráveis, 15 a mais do número necessário para aprovação. Na Câmara, o mínimo é 308 votos, também em dois turnos de votação. O placar, com margem ampla de votos a favor, fez os deputados desconfiarem de que as conversas com os senadores para integrar a Esplanada dos Ministérios do novo governo Lula estão mais avançadas do que com a Câmara.

Mas o principal temor, em especial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), é que o Congresso perca o protagonismo sobre o Orçamento, com a possibilidade de o STF declarar as emendas de relator-geral inconstitucionais.

O Supremo retoma na quarta-feira, 14, o julgamento da ação, com o voto da presidente da Corte, Rosa Weber. Ainda não há certeza se a análise vai terminar este ano. Além de longos pareceres, há expectativa de pedido de vista. Mas a sessão na STF deve se estender até quinta, 15.

Por isso, à espera da definição nas duas pontas - por Lula, com a indicação de espaços para os deputados no novo governo; e pelo STF, sobre as emendas de relator -, a ordem de Lira é só dar um destino final à PEC da transição na Casa na quinta.

Com informações de Agência Estado