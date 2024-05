Para atrair mais investimentos, governo do Piauí monta escritório na Faria Lima

O novo escritório regional da agência estadual do Piauí para atração de investimentos, a Investe Piauí, fica em São Paulo — mais exatamente na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da América Latina.

A novidade foi anunciada pelo governador Rafael Fonteles na última terça-feira, dia 23, durante o Investe Piauí Day, evento organizado em parceria com a EXAME na sede do BTG Pactual Advisors, na capital paulista.

“O Piauí tem feito um esforço muito grande para apresentar mundo afora o potencial do estado”, declarou Fonteles na abertura do evento. “Já temos a terceira maior produção de energia solar e eólica do Brasil e estamos queremos transformar o Piauí no maior hub de produção de hidrogênio verde do planeta. Também temos oportunidades na área de mineração, logística e turismo e estamos buscando ativamente frigoríficos, usinas de biocombustíveis e indústrias de algodão.”

O escritório paulistano da Investe Piauí é o quarto que a agência montou para além das fronteiras do estado — os outros três estão localizados em Boston (EUA), Lisboa (Portugal) e Tallinn (Estônia).

“A função dele é apoiar todos os empreendedores interessados em investir no Piauí”, explicou Victor Almeida, que preside a Investe Piauí. “Nosso estado vive seu melhor momento de desenvolvimento econômico, de inclusão socioprodutiva e de oportunidade de negócios em alguns setores que são estratégicos para o Brasil.”

Uma terra de oportunidades

Registre-se que de 2010 a 2021, último dado disponível, o Produto Interno Bruto do estado cresceu de R$ 22 bilhões para R$ 64 bilhões em preços correntes, segundo a Secretaria de Planejamento local.

E o Piauí virou o estado do país que abre companhias em menos tempo. De acordo com o ranking da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), tirar uma empresa do papel no estado demorava 8 horas em dezembro de 2023.

A programação do Investe Piauí Day foi composta por sete mesas-redondas que contaram com a participação de autoridades do governo do Piauí e de representantes de empresas que já investem no estado. É o caso de Ricardo Faria, que preside o conselho da Insolo.

Gigante do agronegócio, a companhia investiu cerca de R$ 3,6 bilhões na região nos últimos quatro anos. “O que nos motivou a acelerar os investimentos no Piauí foi a percepção de que não estamos remando contra a correnteza”, disse Faria. “Encontramos um ambiente de negócios favorável.”

Representantes de dois gigantes do setor de hidrogênio verde, as europeias Solatio e Green Energy Park, também marcaram presença. Em conjunto, elas prometem injetar cerca de R$ 330 bilhões ao longo de dez anos no Piauí. A primeira anunciou investimentos de R$ 220 bilhões até 2038, enquanto a Green Energy Park acenou com € 20 bilhões (o que corresponde a R$ 110 bilhões).

“O governo do Piauí está realmente fazendo um trabalho único, pioneiro, que nós, em 16 anos de Brasil, nunca tínhamos visto”, afirmou Pedro Vaquer, sócio-fundador da Solatio. “Se juntarmos forças faremos com que o Piauí seja um estado melhor, mais evoluído e com mais bem-estar para a população.”

CEO da Green Energy Park, Bart Biebuyck declarou: “Muita gente do governo entende o que é hidrogênio e quais são os desafios envolvidos, porque ainda existem muitos desafios pela frente. Isso me deixou muito confiante em seguir adiante”.

Sócio-fundador da DTA Engenharia, João Acácio participou da mesa-redonda que se debruçou sobre a infraestrutura do Piauí. A companhia está por trás da inauguração do Porto de Luís Correia, que recebeu o primeiro navio no ano passado — a obra foi idealizada há mais de 50 anos.

“Dizia-se que não havia carga porque não havia porto, e que não havia porto porque não havia carga”, afirmou Acácio. “Era a história do ovo e da galinha. Agora o Piauí tem porto e a carga vai chegar.”

Hoje em dia, os empresários locais exportam pelo Porto do Itaqui, em São Luís do Maranhão, o que, em muitos casos, se traduz em custos extras. A DTA foi incumbida da dragagem do Porto de Luís Correia e da execução do primeiro terminal industrial pesqueiro, cujas obras deverão ser concluídas entre julho e agosto deste ano.

Um estado digitalizado

Um marco para a transformação do Piauí nos últimos tempos é a plataforma Gov.pi Empresas. Lançada em junho de 2022, ela disponibiliza 251 serviços digitais. Cerca de um terço está relacionado à Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi), e o restante envolve os outros sete órgãos estaduais relacionados ao mundo empresarial.

Já a plataforma Gov.pi Cidadão, lançada em agosto de 2023, dá acesso a mais de 100 serviços de mais de dez órgãos do governo. Até 2026, a meta é que todos os serviços públicos estejam disponíveis digitalmente aos cidadãos.

Outro marco da atual gestão é a inclusão, neste ano, da disciplina de inteligência artificial (IA) na grade do ensino médio das escolas públicas — estamos falando de 120 mil alunos. Em abril, o governo criou a Secretaria de Inteligência Artificial e Economia Digital.

O objetivo da secretaria é promover o desenvolvimento, a implementação e o uso ético da IA para criar soluções que ajudem no crescimento do estado. “A IA vai impactar enormemente nossas atividades pessoais e profissionais”, disse Fonteles, no Investe Piauí Day, ao justificar as duas novidades.

Fernando Quintas, Diretor-Presidente da CS Infra, Fernanda Delgado, CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), e Jader Fernandes, diretor da Lion Mining Mineradora, entre outros, também subiram ao palco no evento do dia 23.

“O Piauí é um estado pequeno e às vezes um pouco esquecido”, disse Ana Maria Diniz, cuja startup de impacto, a Polvo Lab, atua no estado nordestino. “O governador Rafael Fonteles está mostrando a potência do Piauí para o mundo empresarial e não só do Brasil. Isso faz com que o poder econômico ajude a revitalizar o estado e a tirar pessoas da pobreza.”