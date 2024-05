Onda de calor termina, mas altas temperaturas seguem no RJ; entenda

A segunda-feira começou com calor e sol. O cenário, que pode se assemelhar ao dos dias anteriores, tem uma novidade, no entanto. A onda de calor, a quarta deste ano, chega ao fim, embora possa não parecer. A semana vai seguir com essas características, após a rápida passagem de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro. O refresco mesmo deve acontecer só a partir de sábado. Até lá, temperaturas máximas podem ficar na casa dos 30 graus.

A temperatura média de maio é de 28 graus. Desde o início do mês, por mais de cinco dias consecutivos, os termômetros marcavam de 5 graus a 9 graus a mais, o que caracterizava o fenômeno como de onda de calor. Apesar de uns breves refrescos com a aproximação de uma frente fria, não era o suficiente para impactá-la.

Todo o estado do Rio de Janeiro tem a mesma previsão do tempo. A semana será com sol e calor, principalmente na sexta-feira, quando uma nova frente fria vai se aproximar, causando queda na temperatura e provocando chuva, diz César Soares, meteorologista da Climatempo.

— Sábado e domingo serão dois dias de chuva presente, até com risco de chuva forte e temporais na região do Rio. Na segunda, não. A frente fria avança para o Espírito Santo, deixando o tempo mais nublado, chuva fraca. E a temperatura vai ficar mais baixa. Essas condições de mudança serão para todo o estado.

O meteorologista destaca que a partir do fim de semana os fluminenses, enfim, terão temperaturas típicas do outono, abaixo dos 30 graus. O movimento dos ventos vai auxiliar a dispersão do que restar massa de ar seco.

— Será o outono para o Rio chamar de seu — diz César Soares. — O vento muda de direção, com o ar mais frio vindo de sul, e não vai ter mais como recuperar essa onda de calor. Até então, tínhamos diminuição de temperatura e logo subia. Agora, isso não vai acontecer.

Veja a previsão do tempo para a cidade do Rio para esta semana, segundo a Climatempo