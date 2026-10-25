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OAB defende respeito às urnas e pede apuração de irregularidades nas eleições

Entidade nacional cobra garantia da posse do candidato eleito e defende apuração sobre entraves ao direito de voto

OAB Nacional: Ordem dos Advogados do Brasil divulgou posicionamento oficial após a conclusão da apuração do segundo turno das eleições presidenciais. (Divulgação / Agência Brasil)

OAB Nacional: Ordem dos Advogados do Brasil divulgou posicionamento oficial após a conclusão da apuração do segundo turno das eleições presidenciais. (Divulgação / Agência Brasil)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21h50.

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A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Nacional) divulgou uma nota oficial em que defende o respeito à manifestação da vontade popular expressa nas urnas.

A entidade ressaltou que, concluída a apuração dos votos pela Justiça Eleitoral, devem ser garantidas a proclamação, a diplomação e a posse dos escolhidos pelo povo para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

No comunicado, a OAB reiterou que a preservação do regime democrático exige o cumprimento rigoroso das normas eleitorais vigentes. "A democracia se faz com respeito às suas próprias regras", destacou a entidade.

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Apuração de irregularidades e bloqueios ao voto

A OAB também se posicionou sobre os relatos de entraves e condutas que afetaram a mobilidade de eleitores durante o dia de votação. A instituição defendeu que eventuais ações contrárias à liberdade do voto sejam devidamente apuradas pelas autoridades e que, após a comprovação de irregularidades, os responsáveis sejam punidos na forma da lei.

Por fim, a entidade manifestou a expectativa de que o país entre em um período de pacificação social e cooperação entre os poderes e a sociedade civil, visando o desenvolvimento econômico e social do Brasil para o próximo ciclo governamental.

Leia a nota na íntegra:

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) defende o respeito à manifestação da vontade popular expressa nas urnas. Concluída a apuração dos votos, devem ser proclamados os eleitos e garantidas a diplomação e a posse dos escolhidos pelo povo para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

A democracia se faz com respeito às suas próprias regras.

Eventuais condutas contrárias à liberdade do voto e à mobilidade dos eleitores devem ser devidamente apuradas e, uma vez comprovadas as irregularidades, os responsáveis devem ser punidos na forma da lei.

A OAB espera que o país ingresse em um período de pacificação social e união de todos em prol do desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Beto Simonetti
Presidente nacional da OAB

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