Comissão do Senado deve votar novo Ensino Médio nesta terça-feira; veja o que pode mudar

A Comissão de Educação (CE) do Senado deve votar nesta terça-feira, 18, o projeto de lei que trata do Novo Ensino Médio. No dia 11 de junho, a relatora da matéria, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), apresentou ao colegiado seu substitutivo (texto alternativo) ao PL 5.230/2023, encaminhado ao Congresso pelo Poder Executivo, e já modificado na Câmara.

O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei 9.394, de 1996), o Programa Pé-de-Meia (Lei 14.818, de 2024), a Lei de Cotas (Lei 12.711, de 2012), e o Programa Universidade para Todos (Prouni - Lei 11.096, de 2005). A senadora Dorinha acatou total ou parcialmente 36 emendas das 64 apresentadas. Se aprovada na comissão, a matéria irá ao plenário.

Dorinha alterou o texto que veio da Câmara dos Deputados, fruto de um acordo entre os deputados e o governo. A senadora definiu que a formação geral básica — que inclui as disciplinas previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como matemática, português, artes e ciência — será de 2,2 mil horas e que os itinerários formativos terão 800 horas. Na Câmara, o texto aprovado definiu 2,4 mil horas e 600 horas, respectivamente.

O texto também flexibiliza as redes a utilizarem até 400 horas da formação geral básica de "forma articulada com o curso técnico" nas carreiras que precisem de mil ou 1,2 mil horas de formação. No projeto da Câmara, esse patamar era restrito a 300 horas.

Em entrevista à EXAME, a relatora disse que as alterações foram baseadas nas audiências públicas, conversas com o Ministério da Educação (MEC) e dados sobre o Ensino Médio. Dorinha afirmou ainda que a tramitação está dentro do “natural”, e que o texto retornará para Câmara, com expectativa de aprovação final antes do recesso. Secretários estaduais de educação temem que a demora na aprovação faça com que as mudanças sejam implementadas em 2026.

Outra mudança importante da relatora foi a obrigatoriedade do espanhol como componente curricular da área de linguagens e suas tecnologias.

Mudanças no novo ensino médio