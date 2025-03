Rodovia Castello Branco e Raposo Tavares terão pedágio mais barato a partir de domingo; veja valores

A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) aprovou, em reunião de diretoria, uma redução nas tarifas de pedágio das praças localizadas nos lotes rodoviários Sorocabana e Nova Raposo. A medida, que foi publicada na edição do Diário Oficial da última segunda-feira (24), entra em vigor no domingo, dia 30 de março e abrange tanto as cabines automáticas quanto as manuais.

A redução nas tarifas varia entre 23,8% e 25,4% para as cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas cabines manuais no lote Sorocabana, enquanto no lote Nova Raposo as reduções vão de 24,3% a 35,5% nas automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais.

No lote Sorocabana, que inclui praças de pedágio em Itu, Sorocaba, São Roque, Alumínio e Araçoiaba, os descontos serão significativos.

Em Itu (km 72,805 da Rodovia Castello Branco - SP-280), a tarifa passa de R$ 15,80 para R$ 11,97 nas cabines automáticas (-24,2%) e para R$ 12,60 nas manuais (-20,2%).

Em Sorocaba (km 13,325 da Rodovia José Ermírio de Moraes - SP-075), os valores caem de R$ 9,00 para R$ 6,74 nas automáticas (-25,1%) e para R$ 7,10 nas manuais (-21,1%).

Já no lote Nova Raposo, que abrange as praças de Osasco, Barueri e Itapevi, as reduções são ainda mais expressivas. Em Osasco (km 18,920 da Rodovia Castello Branco - SP-280), a tarifa será reduzida de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas cabines automáticas (-35,5%) e para R$ 4,00 nas manuais (-32,2%). Em Barueri (km 20,545 da mesma rodovia), os valores também caem de R$ 5,90 para R$ 3,80 nas automáticas (-35,5%) e para R$ 4,00 nas manuais (-32,2%).

A redução nos pedágios é resultado do fim da tarifa quilométrica de sistema aplicada na ViaOeste, além de ajustes decorrentes da depreciação dos ativos e a implementação de descontos contratuais. Usuários das cabines automáticas terão um desconto de 5%, enquanto os motoristas que aderirem ao Desconto para Usuário Frequente (DUF) poderão obter até 20% de redução.

A medida faz parte da política tarifária definida pelo Poder Concedente e deliberada pela Artesp, com base em estudos de viabilidade técnica dos projetos. A implementação do sistema de cobrança free-flow, que distribuirá a cobrança de maneira mais proporcional ao longo das rodovias, também contribui para a melhoria da relação entre a distância percorrida e o valor pago pelos motoristas.