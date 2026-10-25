Não tem ônibus: pode dar carona para votar? Entenda a regra eleitoral

Dar carona para votar é permitido ao eleitor que usa o próprio carro para transportar familiares, mas candidatos, partidos, federações, coligações e terceiros não podem oferecer transporte com finalidade eleitoral. As regras constam da Lei nº 6.091/1974 e de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 2026. Infrações podem resultar em reclusão de quatro a seis anos e multa.

O problema da falta de ônibus relatado neste segundo turno por eleitores de grandes cidades como São Paulo e Salvador leva a uma pergunta: na falta de transporte público, a lei eleitoral permite dar carona para votar?

O transporte de eleitores durante o período eleitoral é cercado por regras específicas da legislação brasileira. O objetivo é garantir que o deslocamento até os locais de votação não seja utilizado para influenciar votos, favorecer candidaturas ou comprometer a liberdade de escolha do eleitor.

As principais normas sobre o tema estão previstas na Justiça Eleitoral por meio da Lei nº 6.091/1974 e das resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2026.

Quando o transporte de eleitores é permitido?

A legislação autoriza algumas modalidades de transporte no dia do pleito.

Entre elas está o serviço disponibilizado pela própria Justiça Eleitoral para atender eleitores residentes em áreas rurais, seguindo os critérios definidos pela legislação eleitoral.

Também é permitida a operação normal do transporte coletivo regular, como ônibus intermunicipais e interestaduais que já fazem suas rotas habituais. A regra vale desde que esses veículos não tenham sido contratados especificamente para levar eleitores até os locais de votação.

Além disso, o transporte público urbano gratuito oferecido por estados e municípios nos dias de votação deve ser disponibilizado de forma universal, sem distinção entre eleitores e sem qualquer tipo de propaganda partidária ou eleitoral.

Outra situação autorizada envolve veículos particulares.

O eleitor pode utilizar seu próprio automóvel para votar, assim como transportar familiares até a seção eleitoral. Serviços de táxi e aplicativos de transporte também podem funcionar normalmente, desde que não sejam utilizados com finalidade eleitoral irregular.

Regras especiais para indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência

A legislação eleitoral prevê medidas para garantir o acesso ao voto de grupos que enfrentam maiores dificuldades de deslocamento.

Por isso, a Justiça Eleitoral pode disponibilizar transporte para moradores de territórios indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, inclusive quando houver necessidade de deslocamento além dos limites municipais.

Também existe previsão de transporte especial para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme regras estabelecidas pelo TSE.

O que é proibido no dia da eleição?

A legislação é clara ao proibir que candidatos, partidos, federações, coligações ou terceiros forneçam transporte com finalidade eleitoral no dia da votação. A vedação inclui veículos terrestres e embarcações utilizados para conduzir eleitores até os locais de votação.

A norma busca impedir que o deslocamento seja utilizado como instrumento de pressão, cooptação ou influência sobre a decisão dos eleitores.

Além disso, existem restrições que abrangem o período entre o dia anterior e o dia posterior à eleição, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas pela legislação.

Quais são as punições?

O descumprimento das regras relacionadas ao transporte e à alimentação de eleitores pode resultar em sanções criminais.

A legislação prevê pena de reclusão de quatro a seis anos, além da aplicação de multa, para determinadas condutas que violem as proibições estabelecidas pela lei.

Dependendo do caso concreto, o transporte irregular também pode caracterizar outros crimes eleitorais, principalmente quando houver tentativa de impedir, dificultar ou influenciar o exercício do voto.

Resumo das regras

É permitido

Transporte gratuito organizado pela Justiça Eleitoral para áreas autorizadas;

Transporte público regular e gratuito oferecido pelo poder público;

Uso de veículo próprio para votar e transportar familiares;

Táxis e aplicativos operando normalmente.

É proibido