Morre Mario Adler, ex-presidente da Estrela e criador do Dia das Crianças no Brasil

O empresário Mario Arthur Adler, ex-presidente da Brinquedos Estrela e responsável por transformar a empresa em um dos maiores nomes da indústria de brinquedos no Brasil, faleceu aos 86 anos, por causa não revelada. O sepultamento está marcado para este domingo, 1º de junho, no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo.

Filho de imigrantes alemães, Sigfried e Lizelote Adler, fundadores da Estrela, Adler assumiu o comando da companhia e a conduziu por três décadas. Em seu auge, a empresa registrava faturamento anual de US$ 450 milhões e mantinha um quadro de 7.000 funcionários.

Adler deixou a presidência em 1993 e, em 2011, encerrou oficialmente seu ciclo à frente do negócio ao vender o controle da empresa ao então executivo Carlos Antonio Tilkian, encerrando uma era de gestão familiar que se estendia desde a fundação da marca.

A transição coincidiu com um período turbulento para a Estrela. Em 1995, a companhia enfrentou uma crise severa: faturamento abaixo do esperado, prejuízo histórico de R$ 70 milhões e estoques superdimensionados.

A tentativa de contenção incluiu o corte de 1.400 postos de trabalho em um único movimento. Mesmo com esforços para reestruturar a operação, a empresa nunca mais voltou ao patamar que atingira sob o comando de Adler.

Legado de Adler

Fora do universo empresarial, Mario Adler também teve papel ativo na comunidade judaica brasileira. Presidiu a Congregação Israelita Paulista (CIP) entre 1996 e 2000, período em que, segundo nota da entidade, contribuiu com "espírito de serviço, diálogo e construção coletiva". Também integrou o conselho da Confederação Israelita do Brasil (CONIB), da qual foi diretor e doador.

Adler é lembrado ainda por uma de suas maiores contribuições ao varejo nacional: a criação do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. Segundo a Confederação Israelita do Brasil (CONIB), o empresário comentou, em entrevista, sobre a criação: "Acreditávamos que seria uma ação de marketing interessante para incrementar os negócios, mas não tínhamos a menor noção da importância que iria adquirir com o tempo".

Nos últimos anos, o empresário se dedicava ao voluntariado em instituições filantrópicas, mantendo o espírito de liderança e contribuição que marcou sua trajetória profissional e pessoal.