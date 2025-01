Ministério Público vai apurar acidente de avião em Ubatuba

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) abriu um inquérito para apurar as causas da queda de um avião de pequeno porte em Ubatuba, litoral norte do estado, nesta quinta-feira, 9. O acidente resultou em uma morte e deixou quatro pessoas feridas.

O inquérito foi instaurado pelo promotor Tiago Antonio de Barros Santos, que solicitou informações à prefeitura de Ubatuba, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Os dados devem ser repassados no prazo de até 48 horas.

A aeronave partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, e caiu na Praia do Cruzeiro após uma tentativa de pouso no Aeroporto de Ubatuba. Segundo relatos, o avião ultrapassou a pista, colidiu com um alambrado e explodiu ao atingir a faixa de areia.

O piloto não resistiu aos ferimentos e morreu preso às ferragens. Os demais ocupantes, uma mulher, um homem e duas crianças, ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado.

Relatos

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a aeronave cruzando a pista em alta velocidade antes de colidir com um veículo e explodir. O carro envolvido pertence a um motorista de aplicativo, que estava com um passageiro no momento do impacto. Ambos saíram ilesos.

O Corpo de Bombeiros informou que as quatro vítimas foram resgatadas conscientes, porém "desorientadas". A reportagem tentou contato com a Santa Casa de Ubatuba para mais detalhes e aguarda retorno.