Melhores e Maiores 50 anos: 2003, um ano conturbado no céu e na terra

O ano de 2003 começou com a expectativa em torno do início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e a ameaça de confronto no Iraque como temas dominantes no noticiário nacional e internacional. Lula ainda despertava desconfiança e ceticismo em relação ao seu desempenho no comando do país, em especial entre os agentes econômicos.

Mas o primeiro ano da era Lula ocorreu sem grandes sobressaltos econômicos e políticos. Um dos marcos do começo da gestão foi o convite ao cantor e compositor Gilberto Gil para ser o ministro da Cultura. Gil topou o desafio e assumiu o ministério no mesmo ano em que venceu o Grammy Latino de Personalidade do Ano.

Em março, começou o conflito armado no Iraque com o ataque de uma força de coalização liderada pelos Estados Unidos e Reino Unido. O argumento utilizado pelos EUA na ONU para justificar a invasão era uma suposta existência de armas químicas de destruição em massa em poder do ditador iraquiano Saddam Hussein, fato que nunca foi comprovado. Após meses de combate e domínio das principais cidades iraquianas, Saddam foi capturado e morto pelas tropas de coalização da ONU.

A guerra no Iraque não foi o único revés no ambiente internacional. Em fevereiro, o ônibus espacial norte-americano Columbia se desintegrou no ar ao entrar em contato com a atmosfera, pouco antes de cumprir sua missão. Os sete tripulantes morreram em um dos mais trágicos acidentes aeroespaciais da História.

A China, por sua vez, enviou o seu primeiro astronauta ao espaço em outubro de 2003, quebrando uma primazia reservada apenas aos Estados Unidos e à extinta União Soviética. Na atmosfera terrestre, m novembro, o avião supersônico Concorde fez o seu último voo comercial entre Estados Unidos e Inglaterra, encerrando uma era da aviação comercial.

As dúvidas que ainda pairavam em relação à política interna e o cenário internacional conturbado não tiraram o brilho do MELHORES E MAIORES, vencido naquele ano pela Mahle Metal Leve.

Era a terceira vez que a empresa, fundada em 1954 pelos irmãos Ernst Mahle e Hermann Mahle, em São Paulo, ocupava o lugar principal no pódio do prêmio. A primeira delas, inclusive, foi na primeira edição, em 1974. Os destaques sucessivos não foram por acaso. A Mahle sempre foi uma grande referência no mercado de peças para motores automotivos, compressores e turbinas, em um amplo portfólio de produtos.