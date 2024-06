Mato Grosso do Sul decreta estado de emergência por causa de incêndios no Pantanal

O governo do Mato Grosso do Sul declarou nesta segunda-feira, 24, situação de emergência devido aos incêndios no Pantanal — o decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O decreto permite uma resposta mais rápida aos municípios de Mato Grosso do Sul afetados pelos incêndios e é válido por 180 dias. Durante este período, a mobilização de todos os órgãos estaduais está autorizada, sob a coordenação da Defesa Civil, para ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

No final de semana, um vídeo da festa do Arraial do Banho de São João, em Corumbá (MS), mostrou um incêndio ao fundo enquanto a celebração ocorria — Corumbá registrou 1.291 focos de incêndio, tornando-se o município mais afetado pelas queimadas no Pantanal neste ano.

Nos últimos 12 meses, o Pantanal acumulou 9.014 focos de incêndio, quase sete vezes mais que os 1.298 registrados no mesmo período do ano anterior. Além do aumento no número de queimadas. Nesse ano, os incêndios aconteceram antes do esperado por especialistas, que estimavam uma intensificação somente a partir de agosto.

Previsão do tempo e a chegada do La Niña

De acordo com a previsão da Climatempo, a nebulosidade aumentará no sul de Mato Grosso do Sul (MS) a partir de terça-feira, 25, com possibilidade de pancadas de chuva no extremo sul do estado. Nas demais áreas de MS, Mato Grosso (MT) e Goiás (GO), o tempo seco persistirá.

Na quarta-feira, 26, a região do Pantanal e o sul de MS terão variação de nebulosidade e temperaturas mais baixas devido a uma frente fria, ventos e umidade, com possibilidade de precipitações fracas e passageiras no extremo sul. Em outras áreas de MS, MT e GO, não há previsão de chuva.