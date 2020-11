Maia defende que racismo seja discussão permanente e prioritária na Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta sexta-feira, 27, que o combate ao racismo seja pauta prioritária e permanente na Casa. O deputado afirmou que o racismo no Brasil é estrutural e que o assunto precisa ser discutido com a sociedade e entre os parlamentares.

Maia comentou o assunto ao participar da abertura de uma audiência pública na comissão que acompanha as investigações do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, homem negro espancado até a morte por seguranças brancos, em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, no último dia 19. “É uma tragédia, um absurdo, mas que não aconteceu apenas uma vez. A gente sabe que o racismo no Brasil é uma questão estrutural. Não vem de hoje”, disse.

Desde que o crime ocorreu, os parlamentares têm se organizado para debater o assunto e avançar em projetos sobre o tema. O Senado aprovou, na última quarta-feira, 25, um projeto de lei que aumenta a pena de crimes cometidos por discriminação racial ou sexual. No mesmo dia, a Câmara instalou a comissão externa para acompanhar a investigação do caso. O colegiado é coordenado pelo deputado Damião Feliciano (PDT-PB), que propôs a criação no último dia 20, dia seguinte ao assassinado e dia da Consciência Negra.

Para Maia, é preciso aproveitar o momento e o grupo para “fazer um debate com apoio da sociedade e introduzir de forma definitiva na pauta da Câmara essa questão“. Na abertura, ele defendeu que o grupo se torne “um ambiente permanente de debate” e que “o Parlamento sempre tenha uma agenda prioritária da sociedade brasileira, para que seja um país com menos desigualdade”.