Macron chega à av. Paulista para debater acordo do Mercosul com Alckmin e empresários

A Avenida Paulista parou, por alguns minutos, para receber o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta terça, 27. Ele foi de carro à sede da Fiesp, debater com autoridades do governo brasileiro e entidades empresariais formas de ampliar o comércio entre Brasil e França, incluindo o acordo entre Mercosul e União Europeia.

Macron desceu do carro oficial, por volta das 16h40, na calçada em frente ao prédio e foi recebido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por Josué Gomes, presidente da entidade. Na chegada, o francês trocou algumas palavras com Alckmin e Gomes e disse ter feito boa viagem. Ele não falou com a imprensa.

O líder francês terá reuniões fechadas e, ao final da tarde, fará o discurso de encerramento do Fórum Econômico Brasil-França, ao lado de Alckmin.

Nas conversas, as entidades e membros do governo buscarão defender com Macron o avanço do acordo UE-Mercosul. A conversa deve ter a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de Alckmin, dos presidentes da Firjan e da Fiesp e de Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

LEIA TAMBÉM:

“A implementação do acordo Mercosul-UE é essencial para a diversificação das exportações e a ampliação da rede de parceiros comerciais nos países dos dois blocos. Ajudará a agregar valor às cadeias de produção e a incentivar o crescimento da economia e a criação de empregos nas duas regiões”, disse Alban.

Gomes, da Fiesp, também defendeu o acordo, em um discurso no fórum, e destacou que o acordo pode aumentar empregos dos dois lados, “especialmente para a França.

O acordo entre Mercosul e UE esteve próximo de um desfecho em 2023, mas encontrou resistência por parte do presidente Macron, que alegou riscos de uma invasão de alimentos exportados pelos países sul-americanos para a Europa.

Nos últimos meses, produtores rurais de pelo menos sete países (Alemanha, Bélgica, França, Grécia, Itália, Romênia e Polônia) fizeram protestos contra acordos de livre comércio com países fora do bloco.

Em fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores do Paraguai (atual presidente do Mercosul) disse que as negociações estão suspensas até as eleições para o Parlamento Europeu, que ocorrem em junho.

Com Estadão Conteúdo