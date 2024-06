Lula viaja para MG esta quinta-feira e faz visitas a cidades governadas pelo PT no estado

O presidente Luiz Inácio Lula Silva chega nesta quinta-feira, 27, em Minas Gerais, onde faz visitas a duas principais cidades com prefeitos eleitos pelo PT: Contagem e Juiz de Fora, para anunciar iniciativas do governo federal.

Nos dois municípios, as atuais prefeitas vão disputar a reeleição. As visitas acontecem poucos dias antes do prazo, definido pela lei eleitoral, em que candidatos ficam proibidos de participar de inaugurações ou de anúncios de obras públicas.

Lideranças petistas de Minas queriam que Lula também estendesse o giro para Governador Valadares e Montes Claros, mas as visitas a essas cidades não vão acontecer. Os dois municípios não são governados por prefeitos do PT. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado é decisivo nas disputas presidenciais. Desde a redemocratização, nunca um presidente foi eleito sem vencer entre os mineiros. No segundo turno de 2022, o petista superou Jair Bolsonaro (PL) em Minas por 50,20% a 49,80% dos votos válidos.

Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Lula será recebido pela prefeita petista Marília Campos, que planeja disputar a reeleição em outubro. O presidente vai visitar uma obra de uma avenida que integra o município à capital e às cidades de Esmeraldas e Betim. Está prevista no pacote a construção de um corredor de ônibus, de um canal de macrodrenagem e de um parque linear para resolver problemas de inundações que atingem a região.

Na sexta, o presidente vai a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para a inauguração de um viaduto na cidade, a quarta mais populosa do estado. O PT governa o município pela primeira vez, com Margarida Salomão, que tentará um novo mandato em outubro.

Está prevista a presença da prefeita, ao lado do presidente, na inauguração do viaduto. Pela legislação eleitoral, os candidatos ficam proibidos de participar de inaugurações de obras públicas depois de 6 de julho, três meses antes do primeiro turno.

Em Juiz de Fora, o PT está em seu primeiro mandato. Lula venceu Bolsonaro na cidade no segundo turno da disputa presidencial de 2022, com 56,09% dos votos válidos.