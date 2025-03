Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, Ratinho, Caiado e Alckmin: Futura simula cenários para 2026

A pesquisa do instituto Futura Inteligência, empresa daApex Partners, divulgada nesta quarta-feira, 26, mostra que se a eleição presidencial de 2026 fosse realizada hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria em apenas um dos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado.

O levantamento simulou diversos cenários de primeiro e segundo turno sobre o pleito do próximo ano.

No primeiro cenário, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 41,9% das intenções de voto, ante 31,7% do petista. Em uma segunda simulação, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e Lula aparecem empatados tecnicamente, com a ex-primeira dama à frente numericamente com 35,3% ante 29,9% do presidente.

No último cenário, Lula lidera com 31% ante 24,3% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A pesquisa ainda simulou três cenários com do vice-presidente Geraldo Alckmin como nome do governo para disputar o próximo pleito. Alckmin fica na segunda posição em disputas contra Bolsonaro e Michelle, mas fica à frente de Tarcísio.

Nomes como dos governadores Ratinho Junior e Ronaldo Caiado estão na simulação, mas não passam de 15% cada um nos três cenários.

Segundo turno

A pesquisa simulou cenários de segundo turno com Lula contra todos os possíveis nomes da oposição. Hoje, o petista não superaria nenhum adversário.

No confronto Bolsonaro, o ex-presidente lidera com 51,1%, enquanto Lula registra 37,3%. Contra Michele Bolsonaro, Lula aparece com 37,3%, enquanto Michele lidera com 48,5%.

Em disputas contra os governadores, Lula aparece tecnicamente empatado contra Caiado, Ratinho Jr. e Tarcísio.

Cenários 1º Turno

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 41,9%

Lula: 31,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,6%

Ratinho Junior: 6,7%

Ronaldo Caiado: 6,0%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Cenário 2

Michele Bolsonaro: 35,3%

Lula: 29,9%

Ratinho Junior: 12,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,2%

Ronaldo Caiado: 7,8%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Cenário 3

Lula: 31,0%

Tarcísio de Freitas: 24,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,3%

Ratinho Junior: 15,1%

Ronaldo Caiado: 9,0%

NS/NR/Indeciso: 5,3%

Cenário 4

Jair Bolsonaro: 41,9%

Geraldo Alckmin: 23,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,1%

Ratinho Junior: 9,7%

Ronaldo Caiado: 7,0%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Cenário 5

Michele Bolsonaro: 37,2%

Geraldo Alckmin: 23,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,0%

Ratinho Junior: 12,9%

Ronaldo Caiado: 8,3%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Cenário 6

Geraldo Alckmin: 26%

Tarcísio de Freitas: 24,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,7%

Ratinho Junior: 16,0%

Ronaldo Caiado: 9,8%

NS/NR/Indeciso: 4,9%

Cenários 2º Turno

2º Turno - Lula x Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro: 51,1%

Lula: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,0%

NS/NR: 0,6%

2º Turno - Lula x Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado: 37,8%

Lula: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 22,6%

NS/NR: 2,3%

2º Turno - Lula x Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro: 48,5%

Lula: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,4%

NS/NR: 0,7%

2º Turno - Lula x Ratinho Jr

Ratinho Jr: 40,6%

Lula: 37,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 20,5%

NS/NR: 1,6%

2º Turno - Lula x Tarcísio

Tarcísio de Freitas: 42,3%

Lula: 37,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,0%

NS/NR: 2,1%

2º Turno - Tarcísio x Geraldo Alckmin

Tarcísio de Freitas: 39,1%

Geraldo Alckmin: 38,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,6%

NS/NR: 2,7%

2º Turno - Bolsonaro x Geraldo Alckmin