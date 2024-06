Quais as regras do debate entre Biden e Trump nos EUA; veja horário e onde assistir

Joe Biden (Democratas) e Donald Trump (Republicanos) participam nesta quinta-feira, 27, do primeiro debate presidencial nos Estados Unidos para as eleições que acontecem em novembro.

Quando e onde será o debate entre Joe Biden e Donald Trump?

O debate está marcado para as 21h, horário local e 22h pelo horário de Brasília. Ele vai acontecer nos estúdios da emissora CNN em Atlanta, no estado da Geórgia e deve durar cerca de 1h30.

A CNN será a responsável pela transmissão, e o fará através de seus canais locais, internacionais e digitais, além de disponibilizar o sinal para outras emissoras, incluindo Fox News, ABC News, NBC News e agências de notícias.

Quem vai organizar o debate entre Joe Biden e Donald Trump?

Este primeiro debate será organizado pela rede CNN. O segundo debate, previsto para 10 de setembro, estará a cargo da rede ABC.

Quais são as regras do debate entre Joe Biden e Donald Trump?

Segundo a CNN, os dois candidatos estarão em púlpítos, com Biden à direita e Trump à esquerda.

Em cada uma das rodadas, o candidato terá dois minutos para responder à pergunta feita pelos moderadores, com mais um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica, caso seja necessário.

Os microfones só serão liberados quando for a vez do candidato falar, e uma luz acenderá quando faltarem cinco segundos para o fim do prazo — a CNN não indicou se cortará o áudio caso a resposta exceda o tempo permitido.

Terá plateia?

Não haverá plateia, e os moderadores “usarão todas as ferramentas à disposição para controlar o tempo e garantir uma discussão civilizada”, afirmou a emissora em nota.

Durante o debate

Os dois não poderão consultar anotações e terão acesso apenas a uma caneta, papel e uma garrafa d’água. Haverá dois intervalos comerciais, e os assessores de Biden e Trump não poderão se aproximar deles durante as pausas. Além das perguntas divididas por temas, eles terão dois minutos para as considerações finais.

Por que a Comissão de Debates Eleitorais não vai organizar os programas em 2024?

Desde a última eleição, Biden, Trump e aliados têm criticado o formato dos debates, afirmando que eles têm um formato engessado, que não permite uma discussão aprofundada de ideias e, especialmente, que as datas são inadequadas para as campanhas. No pleito atual, as datas oferecidas foram 16 de setembro, 1º de outubro e 9 de outubro, após o início das eleições antecipadas por correspondência, e prontamente rejeitadas. Sem acordo, e diante da pressão de Trump para a realização de debates, em maio Biden desafiou o republicano para dois duelos, o primeiro deles nesta quinta-feira, sem a participação da Comissão.

Quais os critérios para se candidatar à presidência?

Ser cidadão natural dos EUA, ter mais de 35 anos e residir no país há pelo menos 14 anos, receber ao menos 15% dos votos em quatro pesquisas nacionais reconhecidas pela CNN, e se qualificar para a disputa em um número determinado de estados que lhes permita vencer no colégio eleitoral.

Com base nestes critérios, apenas Biden e Trump estavam aptos. O candidato que mais se aproximou dos requisitos foi Robert Kennedy Jr. — o último independente a participar de um debate presidencial foi Ross Perot, em 1992.

Quantas pessoas assistirão o debate?

A agência Associated Press, em parceria com o Centro NORC para Pesquisas de Assuntos Públicos divulgou na quarta-feira uma pesquisa que apontou que seis em cada 10 adultos nos Estados Unidos estão “extremamente” ou “muito” dispostos a assistir ao debate, acompanhar vídeos curtos sobre a discussão ou ler sobre o tema.

É esperada uma audiência de algumas dezenas de milhões de pessoas, repetindo números de eleições anteriores: em 2020, o primeiro debate entre Trump e Biden foi acompanhado por 73,1 milhões de pessoas nos EUA, enquanto o segundo assistido por 62,9 milhões. Segundo a Comissão de Debates Eleitorais, o recorde ainda é do primeiro debate entre Donald Trump e Hillary Clinton em 2016, com 84 milhões de espectadores.