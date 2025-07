Lula tem leve aumento na aprovação, mas desaprovação ainda é de 59%, diz pesquisa

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 32% dos brasileiros e reprovado por 59%, segundo a pesquisa Gerp divulgada nesta terça-feira, 2. Cerca de 8% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Em comparação com a pesquisa de maio, a aprovação teve uma oscilação positiva de dois pontos percentuais e a desaprovação teve uma variação negativa de dois pontos. A popularidade de Lula recuou do pior patamar da série histórica da pesquisa, registrado no último mês, e apresentou estabilidade.

Desde janeiro, desaprovação supera a aprovação para além da margem de erro. O melhor percentual de aprovação de Lula foi de 38%, em janeiro, e os piores foram em março e maio, com 61% de avaliação negativa.

Em todos os recortes demográficos, a desaprovação supera a aprovação. Grupos que historicamente votaram em Lula e no PT, como moradores do Nordeste, Norte, as mulheres e pessoas que recebem até um salário mínimo, passaram a avaliar o governo de forma negativa. Entre os nordestinos, por exemplo, a reprovação é de 54%.

Os grupos que pior avaliam Lula são os moradores do Centro-Oeste (com 73% de desaprovação), homens, pessoas entre 18 a 24 anos e pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.000 brasileiros adultos entre os dias 23 e 30 de junho de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos com nível de confiança de 95%.