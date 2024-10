Lula faz radiografia de rotina um ano após cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma radiografia no quadril na manhã desta quarta-feira ao chegar ao Palácio do Planalto. O exame ocorreu no anexo médico que fica junto a Vice-Presidência da República.

De acordo com o Palácio do Planalto, a radiografia é de rotina e feita um ano após Lula colocar uma prótese no quadril em uma cirurgia realizada em 29 de setembro de 2023, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Na época, devido a dores intensas na região, Lula fez uma artroplastia total de quadril e colocou uma prótese híbrida, que tem parte fixada com cimento ósseo e outra encaixada diretamente no osso.