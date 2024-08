Lula decreta luto de três dias pelas vítimas do desastre aéreo em Vinhedo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou um luto oficial de três dias pelas 61 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP), nesta sexta-feira, 9.

O Decreto nº 12.135 será publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta noite. “Em memória das 61 vítimas do trágico acidente em Vinhedo, decretamos luto oficial de 3 dias no país”, escreveu o presidente em publicação nas redes sociais.

Com 57 passageiros e quatro tripulantes, a aeronave da Voepass saiu de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP) e caiu por volta das 13h30, pouco antes de chegar ao destino, em um condomínio em Vinhedo. Ninguém sobreviveu.

O chefe da divisão de investigação e prevenção do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa), coronel Carlos Henrique Baldin, afirmou que o modelo da aeronave tinha plenas condições de lidar com a formação de gelo nas asas e que é "cedo" para afirmar se o acidente aéreo foi causado por isso. Especialistas consultados pelo GLOBO indicaram a formação de gelo na asa e a falha no sistema de degelo como uma das hipóteses que culminaram com o acidente.

— Essa aeronave é certificada para voar nessas condições. Ela tem dispositivos para eliminar [o gelo]. Ela é preparada para voar em condições severas de gelo, inclusive, em outros países — disse. — Cedo para afirmar qualquer coisa nesse sentido. Não temos como afirmar nesse momento se isso foi decisivo ou não para a ocorrência.