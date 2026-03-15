Litoral de São Paulo tem 22 ocorrências de afogamento em um único dia

Publicado em 15 de março de 2026 às 16h17.
O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) registrou, no sábado (14), 22 ocorrências de afogamento em praias do litoral de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram resgatadas pelos guarda-vidas.
A maior parte dos casos ocorreu em Guarujá, onde foram registradas 12 ocorrências, com 18 vítimas salvas. Em Bertioga, houve um caso, com três pessoas resgatadas.
Outras quatro ocorrências foram registradas em São Sebastião, com quatro vítimas salvas. Em Ubatuba, também foram quatro casos, que resultaram no resgate de oito pessoas.
Já em Itanhaém, uma ocorrência terminou com duas vítimas salvas pelos guarda-vidas.
Além dos resgates, as equipes realizaram 7.884 ações preventivas nas praias, com orientações e alertas aos banhistas sobre os riscos do mar.
Operação Praia Segura – 01 de dezembro de 2025 a 14 de março de 2026
Salvamentos: 1.861
Vítimas salvas: 2.705
Óbitos: 62
Prevenções: 778.075
Salvamentos com apoio de aeronave: 47