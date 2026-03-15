Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Litoral de São Paulo tem 22 ocorrências de afogamento em um único dia

Bombeiros resgataram 35 pessoas em praias de 5 cidades paulistas neste sábado (15)

SBT News
SBT News

Publicado em 15 de março de 2026 às 16h17.

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) registrou, no sábado (14), 22 ocorrências de afogamento em praias do litoral de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram resgatadas pelos guarda-vidas.

A maior parte dos casos ocorreu em Guarujá, onde foram registradas 12 ocorrências, com 18 vítimas salvas. Em Bertioga, houve um caso, com três pessoas resgatadas.

Outras quatro ocorrências foram registradas em São Sebastião, com quatro vítimas salvas. Em Ubatuba, também foram quatro casos, que resultaram no resgate de oito pessoas.

Já em Itanhaém, uma ocorrência terminou com duas vítimas salvas pelos guarda-vidas.

Além dos resgates, as equipes realizaram 7.884 ações preventivas nas praias, com orientações e alertas aos banhistas sobre os riscos do mar.

Veja os números de 2026, de acordo com os bombeiros:

Operação Praia Segura – 01 de dezembro de 2025 a 14 de março de 2026

Salvamentos: 1.861
Vítimas salvas: 2.705
Óbitos: 62
Prevenções: 778.075
Salvamentos com apoio de aeronave: 47

Acompanhe tudo sobre:PraiasBombeiros

Mais de Brasil

Função renal de Bolsonaro melhora, mas médicos reforçam antibióticos

Eleições 2026: o que explica o crescimento de Flavio e a queda de Lula?

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado da Bahia?

Opinião: Escala 6x1: como fazer uma transição justa e responsável

Mais na Exame

Casual

Oscar 2026: os filmes com o maior número de indicações na história

Mundo

Irã anuncia uso inédito de míssil Sejil, de 23 toneladas, contra Israel

Pop

BBB 26: Jordana acerta na Caixa do Poder e pode salvar Jonas do Paredão

Esporte

Brasil encerra participação histórica na Paralimpíada de Inverno