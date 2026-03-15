Litoral de São Paulo tem 22 ocorrências de afogamento em um único dia

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) registrou, no sábado (14), 22 ocorrências de afogamento em praias do litoral de São Paulo. Ao todo, 35 pessoas foram resgatadas pelos guarda-vidas.

A maior parte dos casos ocorreu em Guarujá, onde foram registradas 12 ocorrências, com 18 vítimas salvas. Em Bertioga, houve um caso, com três pessoas resgatadas.

Outras quatro ocorrências foram registradas em São Sebastião, com quatro vítimas salvas. Em Ubatuba, também foram quatro casos, que resultaram no resgate de oito pessoas.

Já em Itanhaém, uma ocorrência terminou com duas vítimas salvas pelos guarda-vidas.

Além dos resgates, as equipes realizaram 7.884 ações preventivas nas praias, com orientações e alertas aos banhistas sobre os riscos do mar.

Veja os números de 2026, de acordo com os bombeiros:

Operação Praia Segura – 01 de dezembro de 2025 a 14 de março de 2026

Salvamentos: 1.861

Vítimas salvas: 2.705

Óbitos: 62

Prevenções: 778.075

Salvamentos com apoio de aeronave: 47