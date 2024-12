Linha 2-Verde do Metrô de SP opera com velocidade reduzida nesta quarta

A Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo operou com velocidade reduzida na manhã desta quarta-feira, 4. Passageiros relataram nas redes sociais que as estações entre Vila Prudente e Vila Madalena encontra-se lotadas e com tempo de espera longo.

De acordo com informações do Metrô de SP, a diminuição na velocidade dos trens ocorreu por uma falha em equipamentos. A companhia afirma que equipes começaram a trabalhar na manutenção logo que o problema foi detectado.

A assessoria do Metrô informou em seu perfil no X, às 8h47, que a falha foi resolvida, mas aumento de passageiros na Linha 1-Azul foi registrado como consequência.

Passageiros insatisfeitos

Ao longo da manhã, usuários do metrô registraram nas redes sociais o transtorno causado pela falha de operação da linha.

Linha 2 verde do metrô de SP parada há 1 hora na estação paraíso pic.twitter.com/M4wvnGdYCO — victor campos mello (@victorcmandrade) December 4, 2024