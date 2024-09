Linha 1-Azul do metrô de SP opera com lentidão e apresenta falhas nesta quarta-feira

Usuários do metrô de São Paulo relatam problemas na linha 1-Azul nesta quarta-feira, 11. A operação apresenta lentidão nos trens e maior tempo de espera nas plataformas, o que tem causado aglomerações fora do normal para o período.

Na rede social BlueSky, diversas pessoas apontam para a falha na estação São Bento, com uma espera de até 20 minutos no local.

A reportagem da EXAME entrou em contato por telefone com o Metrô, questionando o motivo da irregularidade no serviço e qual a previsão de normalização e foi informada que a lentidão na via foi causada por um trem que precisou ser retirado dos trilhos às 7h46 desta manhã na estação São Bento.

O reboque para retirar o vagão chegou ao local às 8h08 e começou a movimentá-lo naquele momento. Agora, segundo a assessoria, a linha segue em processo de normalização.

Veja o que dizem a população

Na linha 1 azul os trens também estão com maior tempo de parada devido falha na estação São Bento — Wellington (@w31l.bsky.social) September 11, 2024 at 7:55 AM