O atual prefeito e candidato à reeleição, João Campos (PSB), lidera com folga as intenções de voto na cidade do Recife, aponta pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela TV Record e divulgada nesta segunda-feira, 9. Campos tem 75% das intenções de voto, pelo menos seis vezes mais do que o segundo colocado, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), que soma 8%.

Na terceira posição está o ex-secretário de Turismo de Pernambuco Daniel Coelho (PSD) com 4% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de três percentuais para mais ou para menos, Machado e Coelho estão tecnicamente empatados. O candidato do PSD também tem um empate técnico com a deputada estadual Dani Portela (PSOL), que registra 1%. Os demais candidatos não somaram.

Intenções de voto em Recife:

João Campos (PSB): 75%

Gilson Machado (PL): 8%

Daniel Coelho (PSD): 4%

Dani Portela (PSOL): 1%

Tecio Teles (NOVO): 0%

Simone Fontana (PSTU): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Ludmila (UP): 0%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 6%

Pesquisa espontânea:

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, João Campos segue liderando isolado, com 49% das intenções de voto, seguido por Gilson Machado, com 4%. Nessa modalidade, o total dos que não sabem ou não responderam sobe para 31%.

João Campos: 49%

Gilson Machado: 4%

Daniel Coelho: 2%

Outros: 4%

Nulo/Branco: 10%

NS/NR: 31%

Certeza do voto

O instituto também testou a votabilidade de cada um dos candidatos. O atual prefeito soma a maioria dos que responderam que votariam nele com certeza, um total de 49%. Esse percentual cai para 5% entre os que afirmam que escolherão o candidato do PL, e 2% para Coelho. Dani Portela registra 1% dos que dão certeza no vota na candidata do PSOL.

João Campos também acumula 79% de aprovação e 15% de desaprovação. A maioria, por outro lado, desaprova a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), um total de 52% contra 42% de aprovação. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi avaliado na pesquisa. Lula tem 64% de aprovação em Recife contra 33% dos que desaprovam.

A pesquisa Real Time Big Data foi registrada no TSE como PE 07597/2024 e realizou 1 mil entrevistas entre os dias 6 a 7 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.