Itens que podem ser de maria-fumaça do século 18 são encontrados em obras perto da Marginal Tietê

Em nota, o Iphan informou que "foi comunicado pela empresa de arqueologia contratada pelo empreendedor responsável pelas Obras de Implantação da Nova Ligação Viária Pirituba-Lapa de que, no dia 16 de julho de 2024, foram encontradas estruturas como vestígios de locomotivas, vagões e caldeiras ligados à história ferroviária do bairro da Lapa e ao centro de manutenção e reparo ferroviário existente no local desde o final do século XIX, conforme estimativa preliminar".

