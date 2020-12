Incêndio em hospital de São Gonçalo deixa um morto e três feridos

Um incêndio no Hospital e Clínica São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 24, véspera de Natal, deixou um morto e três feridos. As vítimas ainda não foram identificadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, agentes do grupamento de São Gonçalo foram chamados para a unidade de saúde na Rua Coronel Moreira César, 138, às 13h26.

Atuam equipes dos quartéis do Colubandê, Niterói e Central e Diretoria de Socorro de Emergência, apoiados pelo Centro de Manutenção de Suprimentos da corporação.

Pacientes estão sendo transferidos do local por profissionais de saúde.

As chamas atingiram o 5º andar do prédio. Segundo testemunhas, o incêndio teria sido precedido de uma explosão.

Focos do incêndio foram debelados, mas os bombeiros continuam a trabalhar na área atingida.