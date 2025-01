Cazaquistão apresentará relatório preliminar sobre queda de avião da Embraer

O Cazaquistão apresentará em breve um relatório preliminar sobre o acidente com o avião da Azerbaijan Airlines, fabricado pela Embraer, que caiu em dezembro do ano passado em Aktau, matando 39 dos 67 ocupantes, informou neste domingo à Agência EFE a porta-voz do Ministério dos Transportes do Cazaquistão, Liazzat Stamgazieva.

"O relatório preliminar, de acordo com a legislação do Cazaquistão e o Anexo 13 da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), será publicado 30 dias após o incidente", anunciou a representante.

De acordo com Stamgazíeva, "a investigação do incidente aéreo está sendo realizada com a participação de todos os especialistas internacionais autorizados".

Ela acrescentou que, de acordo com a OAIC, a comissão criada para investigar o incidente planeja concluir suas investigações "dentro de 12 meses, em vez dos 36 meses estipulados pela lei do Cazaquistão".

"A equipe de especialistas está trabalhando todos os dias", detalhou.

De acordo com um comunicado emitido pelo Kremlin após o incidente, o avião azerbaijano, que voava dentro do horário, tentou repetidamente pousar no aeroporto de Grozny, capital da república russa da Chechênia, seu destino, quando as defesas antiaéreas repeliram um ataque de drones ucranianos.

O avião, um Embraer 190 no voo J2-8243 Baku-Grozny, acabou sendo desviado para o aeroporto da cidade cazaque de Aktau, e caiu nos arredores.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, exigiu que a Rússia reconhecesse sua responsabilidade pelo acidente, punisse os responsáveis e indenizasse o Azerbaijão e as vítimas.

Baku alega que o avião sofreu "impactos físicos e técnicos externos e perdeu completamente o controle" enquanto estava no espaço aéreo russo, e que foi somente graças à bravura e habilidade dos pilotos que ele conseguiu chegar a Aktau e tentar um pouso de emergência.

"A fuselagem da aeronave tem vários buracos, os passageiros e a tripulação foram feridos em voo por estilhaços que perfuraram a cabine de comando, e os testemunhos dos comissários de bordo e passageiros sobreviventes confirmam que houve uma ação externa", disse o presidente do Azerbaijão.