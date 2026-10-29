Após eleições, leilões de rodovias voltam em novembro com previsão de R$ 31 bi em investimentos

RESUMO ＋ Os leilões de rodovias federais serão retomados em novembro de 2026, após o período eleitoral. Três processos estão previstos até dezembro, com investimentos que somam mais de R$ 31 bilhões. A ampliação das concessões também aumenta a demanda por licenciamento ambiental e estimula o uso de inteligência artificial e monitoramento remoto para acompanhar as exigências dos contratos.

O governo federal vai retomar os leilões de rodovias em novembro de 2026, após uma pausa no calendário durante o período eleitoral. Três processos competitivos estão previstos até o fim do ano, com mais de R$ 31 bilhões em investimentos em rodovias de Mato Grosso, Pará, Rondônia e Bahia.

Os projetos já estavam previstos, mas, com a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Ministério dos Transportes e a ANTT mantiveram o cronograma programado.

A primeira disputa está marcada para 12 de novembro e envolve a transferência do controle da concessão das rodovias BR-163 e BR-230, entre Sinop (MT) e Miritituba (PA).

O trecho, atualmente administrado pela Via Brasil, tem 1.009 quilômetros e prevê cerca de R$ 10,4 bilhões em investimentos, segundo dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Diferentemente de uma concessão tradicional, a disputa envolve a transferência do controle da empresa responsável pela operação da rodovia, com a atualização das obrigações contratuais.

O corredor liga áreas produtoras de Mato Grosso aos portos do Arco Norte, utilizados para o escoamento da produção agrícola. Os investimentos previstos incluem ampliação da capacidade, recuperação da infraestrutura e melhorias na segurança viária.

Em dezembro, estão previstos outros dois leilões: o da Rota Agro Central, entre Cuiabá (MT) e Vilhena (RO), no dia 17, e o da Rota 2 de Julho, na Bahia, no dia 18. Os projetos contemplam obras de ampliação e modernização da infraestrutura, além de melhorias operacionais e de segurança viária.

O projeto da Rota Agro Central compreende trechos das BR-070, BR-174 e BR-364, entre Mato Grosso e Rondônia. O contrato terá duração de 30 anos e inclui obras de ampliação, melhorias em travessias urbanas e serviços de atendimento aos usuários. Serão R$ 6,13 bilhões em investimentos ao longo de 887,6 quilômetros de rodovias federais.

O edital da Rota 2 de julho prevê R$ 14,33 bilhões em investimentos durante 30 anos, incluindo 306,6 quilômetros de duplicações e implantação de pedágio eletrônico. A rodovia é formada por 653,3 quilômetros das rodovias BR-116 e BR-324, na Bahia.

O desafio do licenciamento ambiental

A ampliação das concessões também aumenta a demanda por licenciamento ambiental, procedimento necessário para avaliar e autorizar atividades que possam causar impactos ao meio ambiente.

Os novos contratos incorporam exigências de regularização, redução de emissões e adaptação às mudanças climáticas, ampliando a quantidade de documentos e estudos analisados por concessionárias e órgãos ambientais.

Segundo especialistas do setor, atrasos na emissão de licenças podem comprometer cronogramas e elevar os custos das obras, enquanto a pressão por análises mais rápidas exige cuidados para preservar a qualidade técnica dos estudos.

Com o avanço dos projetos rodoviários, empresas do setor têm desenvolvido ferramentas de inteligência artificial para automatizar a análise de documentos, identificar exigências legais e verificar o cumprimento de obrigações ambientais.

Segundo Anna Gabriela da Cunha Pessoa, gerente de Inteligência de Mercado da Ambientare – Soluções em Meio Ambiente, a tecnologia já permite cruzar informações de diferentes documentos e identificar inconsistências antes da avaliação pelos órgãos responsáveis.

“Hoje, já é possível utilizar inteligência artificial para analisar condicionantes, termos de referência e legislação, identificar automaticamente o que se aplica a cada empreendimento e comparar documentos como os Planos Básicos Ambientais (PBAs) com as exigências dos órgãos licenciadores”, afirma.

A Ambientare desenvolveu a MAIA, uma assistente de inteligência artificial voltada à análise de documentos e requisitos ambientais. Segundo a empresa, o sistema permite localizar informações, identificar lacunas e antecipar possíveis questionamentos ao longo dos processos.

De acordo com a desenvolvedora, análises documentais que poderiam levar de oito a 12 semanas em procedimentos manuais podem ser concluídas em poucos dias com o uso da ferramenta. A estimativa é da própria empresa.

Além da inteligência artificial, imagens de satélite e bases de dados georreferenciados podem ser utilizadas antes mesmo das licitações para identificar unidades de conservação, terras indígenas, cursos d'água e áreas de risco ao longo dos traçados previstos.

Durante a operação das rodovias, drones, câmeras automáticas e sistemas de monitoramento remoto podem auxiliar no acompanhamento da fauna, da vegetação, de processos erosivos e das condições das passagens de animais.

“A adoção dessas ferramentas pode ampliar a capacidade de análise e fiscalização sem reduzir o rigor dos processos ambientais. O uso de dados georreferenciados e de monitoramento contínuo também permite identificar problemas com antecedência e produzir evidências sobre o cumprimento das obrigações previstas nos contratos e nas licenças”, afirma Anna Gabriela.

Mudanças climáticas entram no planejamento das rodovias

Além dos impactos associados às obras, os novos projetos precisam considerar os efeitos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura de transportes.

O Ministério dos Transportes desenvolveu o AdaptaVias, estudo que analisou mais de 100 mil quilômetros de rodovias e ferrovias federais para identificar vulnerabilidades e subsidiar medidas de adaptação.

O levantamento apresenta projeções de riscos climáticos até 2065 e identifica ameaças como alagamentos, inundações, queimadas, deslizamentos de terra, processos erosivos e temperaturas elevadas.

As informações podem orientar o planejamento de obras, a definição de prioridades de manutenção e a adoção de medidas para reduzir a vulnerabilidade das rodovias a eventos climáticos extremos.