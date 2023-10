Trabalhei só 6 meses, tenho direito ao seguro-desemprego? Entenda

O trabalhador sabe que pode ter direito ao seguro-desemprego, mas só no momento em que precisa do benefício, procura saber sobre como funciona para receber. O importante é não perder o prazo de solicitação e seguir todas as regras.

“Trabalhei só 6 meses, tenho direito ao seguro-desemprego?” Essas são uma das dúvidas que surgem após a demissão, pois não são todos os trabalhadores sob o regime que têm direito ao benefício. Há algumas situações em que o contribuinte deve se encaixar.

Para facilitar o entendimento, preparamos um compilado de informações que te ajudarão a compreender se você está apto a receber o seguro-desemprego, quando pedir o benefício e o valor que será recebido de acordo com a sua remuneração fixa.

O que é seguro-desemprego?

O seguro-desemprego é um dos benefícios para os trabalhadores que têm seu regime empregatício regulamentado pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho).

Conhecido popularmente como "Carteira assinada", a CLT prevê que a pessoa empregada sob o regime, tem direito a uma verba, chamada de seguro-desemprego, caso seja demitida. O valor do seguro é calculado proporcionalmente ao período de contribuição.

É importante ressaltar que o benefício só pode ser pago aos contribuintes que não tenham sido demitidos por justa causa e respeita o limite de até 05 parcelas do seguro.

O objetivo do seguro é manter uma qualidade de vida mínima durante a recolocação profissional. Mas fique atento, há um número mínimo de meses de contribuição que deve ser respeitado para solicitação do benefício.

O trabalhador com 6 meses registrados na carteira, tem direito ao seguro-desemprego?

Sim, o trabalhador com 6 meses de contribuição tem direito ao seguro-desemprego. Caso ele já tenha solicitado o benefício anteriormente. Se é a primeira vez que você vai recorrer ao seguro-desemprego, a contribuição mínima é de 12 meses.

Veja algumas regras que podem facilitar o seu entendimento acerca da proporcionalidade do pagamento do benefício.

Para que o benefício seja solicitado, é necessário que o período trabalhado seja de, no mínimo, 6 meses. Desta forma, o segurado terá direito a 3 parcelas do seguro.

Também estão aptos a receber o benefício os trabalhadores que já tenham trabalhado 01 ano de carteira assinada, ou seja, contribuído por 12 meses em outro emprego ou no mesmo emprego, mas que tenham solicitado o primeiro seguro-desemprego.

E com 4 meses, tenho direito ao seguro-desemprego?

Não, o trabalhador que estiver contribuindo com o INSS por menos de 4 meses não tem direito a solicitar o seguro-desemprego.

Quantas parcelas vou receber do seguro-desemprego?

Como o pagamento das parcelas de seguro-desemprego são proporcionais aos meses trabalhados, você pode considerar quantas parcelas vai receber a partir da tabela:

Meses de contribuição Parcelas de seguro desemprego Entre 6 a 11 meses 3 parcelas 12 a 23 meses 4 parcelas 24 ou + meses 5 parcelas

A partir da segunda solicitação de seguro-desemprego, o trabalhador poderá dar entrada no benefício após 6 meses de trabalho, não mais precisando respeitar os 12 meses necessários na primeira solicitação.

Como solicitar o seguro-desemprego pelo aplicativo?

Houveram mudanças quanto a solicitação do auxílio desemprego, portanto, se você já fez a solicitação anteriormente, fique ligado nas novidades.

A solicitação deve ser feita pelo Portal Emprega Brasil, confira:

Passo a passo de como solicitar o seguro-desemprego pela internet

Entre no Portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br); Cadastre-se; Informe suas informações pessoais no formulário; Selecione a opção "seguro-desemprego"; Preencha o formulário com informações acadêmicas, sobre atividades desempenhadas no emprego e experiência profissional.

Passo a passo de como solicitar o seguro-desemprego pelo aplicativo

Instale o aplicativo "Carteira de trabalho digital"; Clique em entrar com gov.br e faça login; Abra a opção "Benefícios", localizada na aba inferior da tela; Em "seguro-desemprego", selecione "solicitar"; Escolha o benefício pretendido; Preencha o número do requerimento.

Como calcular o benefício de direito

Após cumpridos todos os passos destacados anteriormente, o solicitante poderá receber a sua primeira parcela em 1 mês.

É importante compreender que o seguro não representa todo o rendimento do contribuinte que perdeu o emprego, portanto, saiba fazer o cálculo para se planejar financeiramente. Veja abaixo: :

Salário Médio Média Salarial Cálculo Até R$ 1.599,61 Multiplica-se salário médio por 0.8 = (80%). De Até R$ 1.599,62 R$ 2.666,29 A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69. Acima de R$ 2.666,29 O valor da parcela será de R$ 1.813,03, invariavelmente.

Se você passou por uma demissão, com o direito de solicitar o seguro-desemprego, fique atento aos prazos. A solicitação do benefício é de 120 dias após a homologação da desvinculação empregatícia.

