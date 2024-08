O que é necessário para gerar nota fiscal?

“CPF na nota?” Essa é, com certeza, uma das perguntas mais feitas pelos estabelecimentos comerciais de todo o Brasil. Para incentivar a emissão de notas e transparência nas transações, as prefeituras criaram esse incentivo para que o cliente também tenha interesse em receber a sua nota e consultar as suas compras.

Emitir a nota fiscal já é obrigatório e é indispensável fazê-lo, mesmo que o cliente não queira receber a notinha. Portanto, neste artigo, você acompanha o que é necessário para gerar uma nota fiscal e como fazer isso pela primeira vez.

Quais os dados necessários para emitir uma nota fiscal?

Existem diversos dados e informações que, inclusive, estão na nota fiscal, e são fundamentais para que o documento seja emitido. Dentre esses dados, estão:

Informações da empresa: todas as informações de quem está emitindo a nota, que inclui nome, endereço, CNPJ, contatos, etc. Mas não se preocupe, não é preciso preencher essa informação todas as vezes, o seu CNPJ já reúne tudo isso para você.

Dados do destinatário: quando a nota fiscal é nominada e possui CPF, também fica incluída algumas informações sobre a pessoa que vai receber essa nota, como o próprio CPF, endereço, telefone e e-mail.

Dados dos produtos e serviços: é preciso informar alguns dados sobre a nota em si, como o valor do serviço, descritivos do que foi feito e outros.

Como eu faço para emitir nota fiscal?

Para os sistemas que já são integrados, como por exemplo em um mercado ou restaurante, a emissão de nota já é automática quando o pedido é finalizado em caixa. Mas, para quem usa o serviço de nota fiscal eletrônica, essa emissão ainda é manual. Veja um passo a passo de como emitir uma nota fiscal:

Acesse o portal de emissão de notas da sua prefeitura. Na cidade de São Paulo, por exemplo, é utilizado o portal “Nota do Milhão”: Acesse o seu perfil preenchendo as credenciais solicitadas; Escolha a opção “emitir nota fiscal” no menu principal; Preencha os dados seu cliente; Faça a descrição dos serviços e/ou produtos vendidos; Insira o valor do serviço; Revise todas as informações; Clique em “emitir”.

Depois de passar por esse processo, é só salvar a sua nota e enviar para o cliente.

O que é preciso para emitir nota fiscal com CPF?

Existem alguns pré-requisitos para emitir nota fiscal com CPF e dar ainda mais credibilidade do seu negócio para a clientela. Primeiro, é preciso estar cadastrado nos sistemas de emissão de nota fiscal da prefeitura da sua cidade, bem como ter o certificado digital que autoriza a emissão de notas fiscais.

Se tudo estiver certo, no momento da emissão da nota, colete informações sobre o seu cliente, sendo a principal o número de CPF para ser incluído no documento. Insira e revise os dados antes da emissão e, depois, é só entregar a nota fiscal com CPF pelo serviço prestado.

Como emitir nota fiscal pela primeira vez?

O primeiro passo para emitir uma nota fiscal pela primeira vez é escolher o sistema em que você vai fazer essa emissão. É claro que a sua empresa já precisa estar habilitada e com o CNPJ elegível para fazer isso.

Se estiver tudo ok, o processo de emissão de nota fiscal pela primeira vez é o mesmo do passo a passo descrito acima, pois o sistema já estará habilitado para que você faça uso deste serviço.