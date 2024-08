Muitas pessoas procuram sobre como tirar a segunda via da carteira de trabalho, seja por continuação, quando todas as folhas já foram preenchidas e há a necessidade de uma nova ou, então, em casos em que o documento foi extraviado.

Graças a tecnologia, com a Carteira Digital de Trabalho, ficou mais fácil resolver essa questão, já que o documento é cadastrado digitalmente, sem a necessidade de solicitação de segunda via. Mas, para quem ainda precisa utilizar esse serviço, neste artigo, você compreenderá onde e como emitir uma nova carteira de trabalho, além de informações sobre como consultar o número do PIS e CTPS. Atualmente, ela só é emitida em casos excepcionais, para anotações de vínculos anteriores a instituição do modelo digital.

Onde tirar a segunda via da Carteira de Trabalho?

Existem duas formas de tirar a segunda via da Carteira de Trabalho. Se você perdeu o documento físico e precisa ter outro em mãos, para anotações de vínculos anteriores à instituição do modelo digital, por exemplo, é preciso comparecer presencialmente até uma central de atendimento para solicitar o documento.

Para quem é de São Paulo, todo trâmite é feito no próprio PoupaTempo. Basta agendar um horário e comparecer ao local com os documentos necessários. Mas, como comentamos, a tecnologia está ao nosso favor e não há mais a necessidade de emitir o documento físico.

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Basta baixar o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e utilizar as suas informações já cadastradas no gov.br. Faça o acesso com o seu CPF e senha e, rapidamente, terá a segunda via. Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo “Carteira Digital de Trabalho” ou entre no site do Governo Federal ; Faça o login utilizando CPF e senha cadastrados na plataforma gov.br. Caso não tenha, é necessário fazer a inscrição; Ao acessar o aplicativo, na barra superior, em que estão os seus dados, você poderá acessar as suas informações já pré-preenchidas pelo acesso gov.br e completar com o que desejar.

Quais os documentos necessários

Os documentos são:

Documento de identificação com foto;

Número de CPF;

É possível que seja solicitado uma foto 3x4, que pode ser digitalizada.

Como emitir a Carteira de Trabalho Digital?

Com o objetivo de unificar as informações e facilitar a vida do trabalhador, o Governo Federal unificou o sistema por meio do CPF e senha utilizados no gov.br. Portanto, para emitir a Carteira de Trabalho Digital não é diferente.

Basta seguir o mesmo passo a passo de emissão da segunda via, acessando o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. É possível, inclusive, emitir, enviar por e-mail e outros aplicativos e até mesmo imprimir a sua carteira digital, que virá acompanhada com códigos de autenticação.

Como consultar o número da minha CTPS?

A consulta da CTPS, que nada mais é do que a sua carteira de trabalho, é bem fácil. Se você possui o documento físico, o número estará sinalizado logo na página inicial, onde estão as principais informações. Entretanto, se você já tem a versão digital da carteira de trabalho, veja o passo a passo:

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e procure por “Carteira de Trabalho Digita l ”;

Baixe o aplicativo da carteira de trabalho digital no seu celular;

Após o download;

Faça login utilizando o mesmo usuário e senha da sua conta Gov.br;

O número da carteira de trabalho aparecerá na tela principal.

Com o objetivo de facilitar os acessos, atualmente, as novas carteiras de trabalho terão como inscrição o mesmo número do seu CPF.

Como descobrir o número do meu PIS?

Existem algumas formas de consultar o número do PIS. Se você tem contratos de trabalhos anteriores, o PIS estará disposto nas informações principais. Se a sua carteira de trabalho ainda é física, ele estará na primeira página, junto com os seus dados pessoais.

Entretanto, se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, reúna informações básicas, como o número de CPF, data de nascimento e outros, e descubra o número do PIS pelos seguintes meios: