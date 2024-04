Leasing: Entenda o que é, como funciona e tipos

O leasing é uma prática de mercado muito comum no Brasil, principalmente por empresas que precisam de bens em frota, ou seja, grande quantidade, mas não querem comprá-los, optando pelo arrendamento mercantil.

Se você está com dúvidas sobre o que é e como funciona o leasing, te explicaremos todos os detalhes aqui, além de te mostrar os tipos de leasing mais trabalhados no mercado brasileiro hoje.

O que é leasing?

Leasing é apenas um nome técnico para o termo “arrendamento mercantil”. Funciona como um contrato entre duas partes em que, de um lado, temos um proprietário, o arrendador e, do outro, o arrendatário, que fica responsável por pagar uma parcela para uso do bem durante a contratação vigente.

No Brasil, o leasing é regulado, principalmente, pelo Banco Central, que é responsável por garantir toda a transparência no processo.

É uma prática muito comum entre empresas brasileiras que têm como opção um investimento que é possível fazer modificações ao longo do caminho e existem condições de contrato diferenciadas dos acordos comuns de alocação de bens, por exemplo.

Como o leasing é feito?

Mas afinal, como o leasing é feito na prática? Vamos usar o exemplo do arrendamento de um apartamento. O arrendatário, responsável pelo negócio, geralmente uma instituição financeira, como um banco tradicional, faz a aquisição de um imóvel e o disponibiliza para que um arrendador possa alugar o bem por meio de um contrato de leasing.

Mas qual é a diferença de um aluguel tradicional? O que difere o leasing de um aluguel tradicional são as cláusulas do contrato. No leasing, ao fim do contrato, o arrendador pode escolher se quer renovar e continuar alugando, quer comprar aquele imóvel ou simplesmente encerrar o contrato.

Quais são os tipos de leasing?

Existem alguns tipos de leasing hoje no Brasil, sendo dois principais: o leasing financeiro e o leasing operacional. Te explicaremos todos abaixo:

Leasing de carro

No leasing de carro, uma empresa (arrendadora) adquire um modelo de veículo, que é disponibilizado para o arrendatário mediante a contrato e com parcelas mensais previamente acordadas.

Leasing financeiro

No leasing financeiro, o valor do bem é acordado entre o arrendador e o arrendatário na hora de firmar o contrato, ou seja, quando o contrato se expirar, o arrendatário pode comprar o bem naquele valor estipulado, além de ser o responsável pela manutenção durante o período contratado.

Leasing operacional

Um dos tipos mais praticados de leasing no mercado hoje, o leasing operacional é o processo em que o contratante não tem a intenção de adquirir o bem no final do contrato, então todas as parcelas não servem para abater o valor final do bem.

É muito comum que empresas contratem esse serviço quando precisam de ferramentas, imóveis ou automóveis para sua operação, mas não necessariamente desejam ficar com esses bens.

Leasing back

No leasing back, uma empresa que precisa de dinheiro vende um imóvel a um arrendador por meio de um acordo. Depois de determinado período, a empresa pode comprar o seu próprio imóvel de volta.

Leasing imobiliário

O leasing imobiliário envolve um arrendador, responsável pela compra do terreno e pela construção, e um arrendatário que se compromete com o pagamento do aluguel.