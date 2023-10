Guerra Israel-Hamas: Brasil estuda repatriar vizinhos sul-americanos em um segundo momento

O governo brasileiro estuda incluir em seu plano de repatriação, em um segundo momento, cidadãos dos países vizinhos que estão em Israel e na Faixa de Gaza. Até o momento, autoridades do Paraguai, do Chile, da Argentina e do Uruguai pediram ao Brasil ajuda para retirar da região de conflito seus nacionais.

Segundo interlocutores da área diplomática, esse tipo de ajuda é comum em missões realizadas pelo Brasil. Exemplos recentes são a retirada de sul-americanos de países que fecharam suas fronteiras durante a pandemia de covid-19 e a repatriação de argentinos e uruguaios que estavam na Ucrânia, pouco depois da invasão russa, no ano passado.

Nesta segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que outros países da América do Sul pediram ajuda ao Brasil com esse fim. O ministro salientou que a prioridade, neste momento, é para a repatriação de brasileiros.

"Neste momento, estamos concentrados em repatriar brasileiros. É nossa concentração absoluta agora e é natural. Vamos repatriar os brasileiros e, posteriormente, podemos continuar apoiando de forma cooperativa outros países. O avião está à disposição de repatriar os brasileiros, todo esforço tem sido nesse sentido", afirmou Padilha.

De acordo com o Itamaraty, até agora a Operação Voltando em Paz concluiu a repatriação de 916 nacionais e 24 animais domésticos. Com a realização de um novo voo, que partirá de Tel-Aviv na quarta-feira, terão sido retirados mais de 1,1 mil nacionais.

"Muitos brasileiros já partiram e seguem partindo de Israel por voos comerciais. O Ministério das Relações Exteriores mantém a orientação, como tem feito desde a eclosão do conflito, no sentido de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, que segue operando", destacou o Itamaraty em uma nota divulgada nesta segunda-feira.

Esperam sinal verde para atravessar a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito cerca de 30 brasileiros. O governo Lula aguarda autorização do Egito para que essas pessoas consigam sair do território palestino, chegar até o Cairo e pegar um avião fornecido pela Força Aérea Brasileira (FAB) para o Brasil.